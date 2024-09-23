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Posted 23 сентября, 13:56

Published 23 сентября, 13:56

Modified 23 сентября, 13:58

Updated 23 сентября, 13:58

У ростовчанки украли 50 тыс рублей в чате для поиска пропавших без вести военных

У ростовчанки украли 50 тысяч в чате для поиска пропавших без вести военных

23 сентября 2024, 13:56
Фото: 1MI
У ростовчанки украли 50 тыс рублей в чате для поиска пропавших без вести военных
Жительница Ростовской области стала жертвой мошенников, скачав файл в одном из мессенджеров, подробностями поделились в пресс-службе полиции региона.

Женщина общалась в чате, где размещалась информация о поиске пропавших без вести на фронте военных. В один из дней она скачала там некий файл, чтобы ознакомиться с информацией. После загрузки документ не открывался, а остальные приложения в телефоне перестали работать. В этот же момент ростовчанке стали приходить сообщения от банка. Она не могла на них отреагировать из-за проблем с телефоном. В результате с её счёта смогли украсть 50 тысяч рублей.

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«Женщина осознала, что скачанный ею файл оказался вредоносной программой, удалила его и обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе управления МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенница из Ростова устроила москвичу спектакль с маски-шоу.

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