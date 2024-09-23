У ростовчанки украли 50 тысяч в чате для поиска пропавших без вести военных

Женщина общалась в чате, где размещалась информация о поиске пропавших без вести на фронте военных. В один из дней она скачала там некий файл, чтобы ознакомиться с информацией. После загрузки документ не открывался, а остальные приложения в телефоне перестали работать. В этот же момент ростовчанке стали приходить сообщения от банка. Она не могла на них отреагировать из-за проблем с телефоном. В результате с её счёта смогли украсть 50 тысяч рублей.