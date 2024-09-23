У ростовчанки украли 50 тысяч в чате для поиска пропавших без вести военных

Posted 23 сентября, 13:56
Published 23 сентября, 13:56
Modified 23 сентября, 13:58
Updated 23 сентября, 13:58
Женщина общалась в чате, где размещалась информация о поиске пропавших без вести на фронте военных. В один из дней она скачала там некий файл, чтобы ознакомиться с информацией. После загрузки документ не открывался, а остальные приложения в телефоне перестали работать. В этот же момент ростовчанке стали приходить сообщения от банка. Она не могла на них отреагировать из-за проблем с телефоном. В результате с её счёта смогли украсть 50 тысяч рублей.
«Женщина осознала, что скачанный ею файл оказался вредоносной программой, удалила его и обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе управления МВД.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее мошенница из Ростова устроила москвичу спектакль с маски-шоу.