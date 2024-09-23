В компании Aurea представили портативную ветряную турбину для зарядки смартфонов

Posted 23 сентября, 08:45
Published 23 сентября, 08:45
Modified 23 сентября, 08:45
Updated 23 сентября, 08:45
Портативная турбина оснащена тремя лопастями длиной 60 сантиметров, выполненными из прочного композитного материала, пишет newkhakasiya.online. Устройство автоматически настраивается на направление ветра и, согласно заявлению производителя, может генерировать до 50 Вт при скорости ветра 45 км/ч.
Расчёты показывают, что этой мощности хватает для зарядки мобильного телефона за 17 минут и ноутбука менее чем за 2 часа. В условиях легкого бриза время зарядки ноутбука может увеличиться до более чем 75 часов.
Пользователи могут следить за работой устройства через специальное мобильное приложение и Bluetooth. Турбина поддерживает быструю зарядку ноутбуков, смартфонов и фотоаппаратов через порт USB-C.
Соучредитель Aurea Рэйчел Карр подчеркивает, что турбина обеспечивает возобновляемую энергию для зарядки мобильных гаджетов в любых условиях. В настоящее время компания принимает предварительные заказы на краудфандинговой платформе. Поставки планируется начать в мае следующего года.