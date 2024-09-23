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Posted 23 сентября, 20:05

Published 23 сентября, 20:05

Modified 23 сентября, 20:07

Updated 23 сентября, 20:07

В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание

В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание

23 сентября 2024, 20:05
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание

Станица в Ростовской области попала в список мест России для загадывания желания

Ростовская область вошла в десяток регионов России, где можно загадать желание. Уникальное место расположено в станице Старочеркасской Аксайского района.

В этом населенном пункте сохранились многие достопримечательности, связанные с казаками, их традициями и укладом. Одна из них — Ефремовское подворье, которое начали строить еще в конце XVII века.

Типичное родовое поместье состояло из жилых «хором», хозпостроек и церкви. К подворью вели Святые ворота, которые сохранились до сих пор. Согласно легенде, можно искупить грехи и исполнить самые сокровенные желания, пройдя через них.

Как сообщает сервис Туту, есть еще девять мест в России, где можно загадать и исполнить заветные мечты. Например, в Саратовской области это мост через реку Волгу, в Мурманской — Сейдозеро, которое шаманы называют местом силы.

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В Красноярском крае можно загадать желание в парке «Красноярские Столбы», а попросить о финансовом благополучии — на Банковском мосту в Санкт-Петербурге.

Подобные места есть и в Республике Бурятия (Буддийские дацаны), и на Кубани (памятник «Собачкина столица»), и в Калининградской области (локации с хомлинами). Также загадывать желания можно в Тюменской (локации с ангелами в Тобольске) и Самарской (гора Светёлка).

Ранее колесо обозрения в Ростове признали одним из самых романтических мест в России.

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