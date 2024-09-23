В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание

Posted 23 сентября, 20:05
Published 23 сентября, 20:05
Modified 23 сентября, 20:07
Updated 23 сентября, 20:07
В этом населенном пункте сохранились многие достопримечательности, связанные с казаками, их традициями и укладом. Одна из них — Ефремовское подворье, которое начали строить еще в конце XVII века.
Типичное родовое поместье состояло из жилых «хором», хозпостроек и церкви. К подворью вели Святые ворота, которые сохранились до сих пор. Согласно легенде, можно искупить грехи и исполнить самые сокровенные желания, пройдя через них.
Как сообщает сервис Туту, есть еще девять мест в России, где можно загадать и исполнить заветные мечты. Например, в Саратовской области это мост через реку Волгу, в Мурманской — Сейдозеро, которое шаманы называют местом силы.
В Красноярском крае можно загадать желание в парке «Красноярские Столбы», а попросить о финансовом благополучии — на Банковском мосту в Санкт-Петербурге.
Подобные места есть и в Республике Бурятия (Буддийские дацаны), и на Кубани (памятник «Собачкина столица»), и в Калининградской области (локации с хомлинами). Также загадывать желания можно в Тюменской (локации с ангелами в Тобольске) и Самарской (гора Светёлка).
Ранее колесо обозрения в Ростове признали одним из самых романтических мест в России.