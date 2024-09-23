В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание

Подобные места есть и в Республике Бурятия (Буддийские дацаны), и на Кубани (памятник «Собачкина столица»), и в Калининградской области (локации с хомлинами). Также загадывать желания можно в Тюменской (локации с ангелами в Тобольске) и Самарской (гора Светёлка).