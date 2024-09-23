Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября

В ближайшие дни скорость ветра восточного и северо-восточного направления достигнет 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Примечательно, что пока в донском регионе лишь усилится ветер, в соседнем Краснодарском крае разбушуется настоящая гроза: прогнозируют ливень с крупным градом и штормовой ветер до 27 метров в секунду.