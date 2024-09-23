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Posted 23 сентября, 05:42

Published 23 сентября, 05:42

Modified 23 сентября, 05:44

Updated 23 сентября, 05:44

Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября

Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября

23 сентября 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney
Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября
В ближайшие сутки в Ростовской области усилится ветер, в температура воздуха опустится до нуля, о прогнозе погоды сообщает Северо-Кавказское УГМС.

В ближайшие дни скорость ветра восточного и северо-восточного направления достигнет 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Примечательно, что пока в донском регионе лишь усилится ветер, в соседнем Краснодарском крае разбушуется настоящая гроза: прогнозируют ливень с крупным градом и штормовой ветер до 27 метров в секунду.

Также дожди с грозой ожидаются в двух других субъектах ЮФО: Республиках Калмыкия и Адыгея.

Научрук Гидрометцентра: штормовой ветер накроет Ростовскую область
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Температура воздуха в Ростовской области составит порядка +19…+24 градусов, в некоторых муниципалитетах столбик термометра поднимется до +28. Ночью похолодает до 0…+5 в северной части области. К ней относятся Миллеровский, Боковский, Верхнедонской, Чертковский и соседние с ними районы. Аналогичная погода ожидается и в Волгоградской области.

Ранее RostovGazeta сообщала даты, когда пойдут дожди в донском крае. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся во вторник, 24 сентября, и продлятся почти двое суток.

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