«Вот это вспышка!»: жители Каменска-Шахтинского рассказали, как пережили атаку БПЛА

Напомним, после полуночи силами ПВО в Ростовской области были сбиты беспилотники. Подразделения ПВО поразили три вражеских БПЛА в районе Каменска. Обломки дронов упали в поле, из-за чего загорелась сухая растительность. На место направлены пожарные расчеты. В результате происшествия разрушений нет и никто не пострадал.