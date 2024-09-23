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Posted 22 сентября, 22:23

Published 22 сентября, 22:23

Modified 22 сентября, 22:25

Updated 22 сентября, 22:25

«Вот это вспышка!»: жители Каменска-Шахтинского рассказали, как пережили атаку БПЛА

«Вот это вспышка!»: жители Каменска-Шахтинского рассказали, как пережили атаку БПЛА

22 сентября 2024, 22:23
Фото: Изображение Midjourney
«Вот это вспышка!»: жители Каменска-Шахтинского рассказали, как пережили атаку БПЛА
В районе Каменска-Шахтинского около полуночи были уничтожены несколько БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Жители города в социальных сетях и мессенджерах пишут о том, как пережили атаку.

Напомним, после полуночи силами ПВО в Ростовской области были сбиты беспилотники. Подразделения ПВО поразили три вражеских БПЛА в районе Каменска. Обломки дронов упали в поле, из-за чего загорелась сухая растительность. На место направлены пожарные расчеты. В результате происшествия разрушений нет и никто не пострадал.

По словам жителей города, они также слышали три мощных звука, похожих на взрывы. «Вот это вспышка была! Как раз у окна стояла», — написала одна их пользователей телеграма.

Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской области
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«У нас тоже сейчас бахнуло», — сообщил другой подписчик канала.

«Далеко в этот раз, плохо было слышно, поэтому многие и путают звук», — предположил житель города.

Кроме того, горожане выразили благодарность подразделениям ПВО, которые защищают город от вражеских атак: «Спасибо ребятам. Можем спать».

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