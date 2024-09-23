«Вот это вспышка!»: жители Каменска-Шахтинского рассказали, как пережили атаку БПЛА

Posted 22 сентября, 22:23
Published 22 сентября, 22:23
Modified 22 сентября, 22:25
Updated 22 сентября, 22:25
Напомним, после полуночи силами ПВО в Ростовской области были сбиты беспилотники. Подразделения ПВО поразили три вражеских БПЛА в районе Каменска. Обломки дронов упали в поле, из-за чего загорелась сухая растительность. На место направлены пожарные расчеты. В результате происшествия разрушений нет и никто не пострадал.
По словам жителей города, они также слышали три мощных звука, похожих на взрывы. «Вот это вспышка была! Как раз у окна стояла», — написала одна их пользователей телеграма.
«У нас тоже сейчас бахнуло», — сообщил другой подписчик канала.
«Далеко в этот раз, плохо было слышно, поэтому многие и путают звук», — предположил житель города.
Кроме того, горожане выразили благодарность подразделениям ПВО, которые защищают город от вражеских атак: «Спасибо ребятам. Можем спать».