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Posted 23 сентября, 17:06

Published 23 сентября, 17:06

Modified 23 сентября, 17:07

Updated 23 сентября, 17:07

Столичная компания планирует восстановить гостиницу «Московская» в Ростове на Большой Садовой улице

За реконструкцию гостиницы «Московской» в Ростове взялся столичный девелопер

23 сентября 2024, 17:06
Фото: Wikipedia.org
Столичная компания планирует восстановить гостиницу «Московская» в Ростове на Большой Садовой улице
Столичная компания планирует восстановить гостиницу «Московская» в Ростове на Большой Садовой улице, пишет «Город N».

Девелопер Capital Group купил здание гостиницы «Московской» в центре Ростова. Столичная компания хочет восстановить здание и развивать гостиницу. Ранее объектом владела предпринимательница Татьяна Шишкина. Цена сделки могла составить до 250 миллионов рублей.

СМИ в пресс-службе столичного девелопера пояснили, что ведут предпроектные работы. Также там оформляют документы для продления охраны здания, потому что гостиница является объектом культурного наследия.

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Ранее сообщалось, что два старинных здания рядом с ЦУМом снесут в Ростове-на-Дону.

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