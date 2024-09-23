За реконструкцию гостиницы «Московской» в Ростове взялся столичный девелопер

Posted 23 сентября, 17:06
Published 23 сентября, 17:06
Modified 23 сентября, 17:07
Updated 23 сентября, 17:07
Девелопер Capital Group купил здание гостиницы «Московской» в центре Ростова. Столичная компания хочет восстановить здание и развивать гостиницу. Ранее объектом владела предпринимательница Татьяна Шишкина. Цена сделки могла составить до 250 миллионов рублей.
СМИ в пресс-службе столичного девелопера пояснили, что ведут предпроектные работы. Также там оформляют документы для продления охраны здания, потому что гостиница является объектом культурного наследия.