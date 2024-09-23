«Здравсити» наращивает число партнерских аптек в Ростовской области

На рынке представлено множество лекарств разных производителей с одинаковым активным компонентом. Например, на «Здравсити» можно найти почти 300 позиций на основе парацетамола стоимостью от 27 рублей. Или взять средства от повышенного давления — виртуальная витрина выдаст около 1200 товаров от 21 рубля. В «Здравсити» отмечают: при таком разнообразии проще выбрать нужное лекарство.