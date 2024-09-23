«Здравсити» наращивает число партнерских аптек в Ростовской области

Posted 23 сентября, 13:09
Published 23 сентября, 13:09
Modified 23 сентября, 13:11
Updated 23 сентября, 13:11
К ресурсу активно подключаются как региональные, так и федеральные аптечные сети. Среди них известные в регионе «Галедон», Социальная аптека», «Планета здоровья», «Юг Фарма», «Авиценна» и др. В последние месяцы прирост числа партнерских аптек обеспечивался в большей степени за счет сети «Апрель».
Всего «Здравсити» сотрудничает со свыше 32 тысячами аптек в 83 регионах России.
Рост количества партнерских аптечных пунктов выдачи стало ответом на популярность покупки лекарств онлайн. Так, по данным маркетплейса, с начала года ростовчане оформили на сервисе свыше ста тысяч заказов. Большую часть забирали самовывозом — из удобной аптеки по пути с работы или прогулки.
Среди ключевых аргументов в пользу онлайн-площадок — возможность сэкономить. Результаты недавнего исследования аналитической компании IPSOS подтвердили это: почти 68% респондентов, приобретающих лекарства через специализированные интернет-сервисы, отметили именно выгодные цены.
Действительно, помимо традиционных способов экономии, принятых в интернет-магазинах, — промокодов, акций и пр., на аптечных ресурсах можно выбрать нужный препарат, ориентируясь на его действующее вещество.
На рынке представлено множество лекарств разных производителей с одинаковым активным компонентом. Например, на «Здравсити» можно найти почти 300 позиций на основе парацетамола стоимостью от 27 рублей. Или взять средства от повышенного давления — виртуальная витрина выдаст около 1200 товаров от 21 рубля. В «Здравсити» отмечают: при таком разнообразии проще выбрать нужное лекарство.
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