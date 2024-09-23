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Posted 23 сентября, 08:20

Published 23 сентября, 08:20

Modified 23 сентября, 10:33

Updated 23 сентября, 10:33

Жительница Ростова несколько лет спонсировала террористов

ФСБ задержала жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании ВСУ

23 сентября 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Ростова несколько лет спонсировала террористов
Силовики задержали жительницу Ростову, которая спонсировала террористов. Горожанка стала фигурантом уголовного дела по статье «Госизмена», сообщает региональное УФСБ.

Женщина общалась со знакомой из Украины. Когда началась спецоперация, приятельница стала собирать средства в поддержку Вооруженных сил Украины. На эти средства закупались транспорт, прицелы, камуфляжная одежда, беспилотники и прочее, необходимою в бою.

Ростовчанка знала об этой деятельности знакомой и при этом не раз переводила деньги. О какой сумме идет речь, не уточняется.

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— Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», — добавили в УФСБ по Ростовской области.

Если вину женщины докажут, ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф — до 500 тысяч рублей.

Неделю назад в Ростове вынесли приговор террористам, работавшим на Украину.

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