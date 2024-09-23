ФСБ задержала жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании ВСУ

Posted 23 сентября, 08:20
Published 23 сентября, 08:20
Modified 23 сентября, 10:33
Updated 23 сентября, 10:33
Женщина общалась со знакомой из Украины. Когда началась спецоперация, приятельница стала собирать средства в поддержку Вооруженных сил Украины. На эти средства закупались транспорт, прицелы, камуфляжная одежда, беспилотники и прочее, необходимою в бою.
Ростовчанка знала об этой деятельности знакомой и при этом не раз переводила деньги. О какой сумме идет речь, не уточняется.
— Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», — добавили в УФСБ по Ростовской области.
Если вину женщины докажут, ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф — до 500 тысяч рублей.
Неделю назад в Ростове вынесли приговор террористам, работавшим на Украину.