rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 10:42

Published 24 сентября, 10:42

Modified 24 сентября, 11:15

Updated 24 сентября, 11:15

Губернатор Голубев: из-за падения беспилотника загорелся склад в Таганроге

Беспилотник упал в Таганроге на склад с древесиной

24 сентября 2024, 10:42
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев: из-за падения беспилотника загорелся склад в Таганроге
Сюжет
Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
В результате падения беспилотника в Ростовской области загорелся склад лесоматериалов в Таганроге, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.

Об упавшем дроне стало известно 24 сентября около 13.30 мск. Беспилотник угодил в промзону, прямо на склад лесоматериалов. Пламя в считанные минуты охватило помещение, распространяясь по древесине.

На место уже направили дежурно-спасательные службы. В ГУ МЧС по не прокомментировали происшествие. Площадь возгорания и последствия ЧП неизвестны.

БПЛА атаковали Каменск-Шахтинский ночью 23 сентября. Рассказываем о последствиях
Узнать подробнее
Видео: ЧП Таганрог. Губернатор Голубев: из-за падения беспилотника загорелся склад в Таганроге

Ночью 23 сентября атаку дронов отразили над Каменским районом. Взрыв при этом был настолько громким, что его услышали даже жители донской столицы — в 150 километрах от Каменска. В тот раз из-за упавших обломков БПЛА загорелась сухая растительность.

Читайте также:
Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской областиГубернатор Голубев сделал заявление после работы ПВО в Ростовской области«Вот это вспышка!»: жители Каменска-Шахтинского рассказали, как пережили атаку БПЛА
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Взрыв#ЧП#МЧС#БПЛА#Каменский район#Атака дронов#Губернатор Голубев#Возгорание#Падение беспилотника#Дрон#Промзона#Сухая растительность#Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
Подпишитесь
Популярное