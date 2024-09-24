Беспилотник упал в Таганроге на склад с древесиной

Posted 24 сентября, 10:42
Published 24 сентября, 10:42
Modified 24 сентября, 11:15
Updated 24 сентября, 11:15
Об упавшем дроне стало известно 24 сентября около 13.30 мск. Беспилотник угодил в промзону, прямо на склад лесоматериалов. Пламя в считанные минуты охватило помещение, распространяясь по древесине.
На место уже направили дежурно-спасательные службы. В ГУ МЧС по не прокомментировали происшествие. Площадь возгорания и последствия ЧП неизвестны.
Ночью 23 сентября атаку дронов отразили над Каменским районом. Взрыв при этом был настолько громким, что его услышали даже жители донской столицы — в 150 километрах от Каменска. В тот раз из-за упавших обломков БПЛА загорелась сухая растительность.