Бездомная собака напала в Волгодонске на Олимпийскую призёрку Юлию Ефимову

«Я не успела его поднять, и она впилась мне в руку, повалила нас всех. Потом отпустила меня, взялась опять за Джаспера. Я вскочила на ноги. Вспомнила, что читала книжку о дрессировке собак. И там рассказывалось, что если собака нападает, проявляя агрессию, её нужно поднимать за задние лапы», — вспоминает происшествие олимпийская призёрка.