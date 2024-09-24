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Posted 24 сентября, 16:31

Published 24 сентября, 16:31

Modified 24 сентября, 16:32

Updated 24 сентября, 16:32

Трёхкратная олимпийская призёрка Юлия Ефимова стала жертвой нападения бездомной собаки в Волгодонске

Бездомная собака напала в Волгодонске на Олимпийскую призёрку Юлию Ефимову

24 сентября 2024, 16:31
Фото: wikipedia.org
Трёхкратная олимпийская призёрка Юлия Ефимова стала жертвой нападения бездомной собаки в Волгодонске
Трёхкратная олимпийская призёрка Юлия Ефимова стала жертвой нападения бездомной собаки в Волгодонске, об этом она рассказала «Матч ТВ».

Спортсменка пояснила, что инцидент произошёл ещё в конце августа. Она отдыхала на базе отдыха в Волгодонске. По её словам, там бегало много бездомных собак. Одна из них набросилась на пса Юлии по имени Джаспер.

«Я не успела его поднять, и она впилась мне в руку, повалила нас всех. Потом отпустила меня, взялась опять за Джаспера. Я вскочила на ноги. Вспомнила, что читала книжку о дрессировке собак. И там рассказывалось, что если собака нападает, проявляя агрессию, её нужно поднимать за задние лапы», — вспоминает происшествие олимпийская призёрка.

Собака отпустила пса Юлии и убежала. Джаспер практически не пострадал, а у спортсменки остался укус на руке. Ей прокололи уколы от бешенства. Сейчас о происшествии напоминает только шрам.

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