Четыре машины сгорели в результате падения беспилотника в Таганроге

Posted 24 сентября, 11:12
Published 24 сентября, 11:12
Modified 24 сентября, 11:14
Updated 24 сентября, 11:14
Стало известно, какой урон нанес беспилотник при падении в промзону Таганрога. Как сообщил глава региона, огонь повредил кровлю склада лесоматериалов и четырех легковых авто, которые стояли поблизости.
— Погибших и пострадавших нет, — уточнил Василий Голубев.
ЧП случилось 24 сентября около 13.30 мск. Склад мгновенно загорелся после падения дрона. На место прибыли спасатели и медики — последние дежурят рядом.
Через полчаса огнеборцы смогли локализовать пламя на площади около 200 квадратных метров. Пожарные продолжают заливать здание с древесиной водой.
Ранее пожар из-за атаки ВСУ случился в Каменском районе. Там при падении обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.