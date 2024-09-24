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Posted 24 сентября, 11:12

Published 24 сентября, 11:12

Modified 24 сентября, 11:14

Updated 24 сентября, 11:14

Из-за падения беспилотника на склад в Таганроге сгорели четыре машины

Четыре машины сгорели в результате падения беспилотника в Таганроге

24 сентября 2024, 11:12
Фото: МЧС. Видео «Чп Таганрог», «Осторожно новости»
Из-за падения беспилотника на склад в Таганроге сгорели четыре машины
Сюжет
Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
Несколько автомобилей и кровля здания загорелись из-за падения беспилотника на склад древесины в Таганроге, сообщает губернатор Ростовской области.

Стало известно, какой урон нанес беспилотник при падении в промзону Таганрога. Как сообщил глава региона, огонь повредил кровлю склада лесоматериалов и четырех легковых авто, которые стояли поблизости.

— Погибших и пострадавших нет, — уточнил Василий Голубев.

ЧП случилось 24 сентября около 13.30 мск. Склад мгновенно загорелся после падения дрона. На место прибыли спасатели и медики — последние дежурят рядом.

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Через полчаса огнеборцы смогли локализовать пламя на площади около 200 квадратных метров. Пожарные продолжают заливать здание с древесиной водой.

Ранее пожар из-за атаки ВСУ случился в Каменском районе. Там при падении обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава.

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