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Posted 24 сентября, 08:58

Published 24 сентября, 08:58

Modified 24 сентября, 09:00

Updated 24 сентября, 09:00

«Дети скачут, доски трещат»: ростовчане жалуются на опасный мост через реку Темерник

«Дети скачут, доски трещат»: ростовчане жалуются на прогнивший мост через Темерник

24 сентября 2024, 08:58
Фото: 1MI
«Дети скачут, доски трещат»: ростовчане жалуются на опасный мост через реку Темерник

Ростовчане пожаловались на прогнивший мост через реку Темерник

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В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди жалуются на аварийный мост через реку Темерник, доски которого прогнили.

По словам ростовчан, опасный мост через реку Темерник находится на улице Природная в Октябрьском районе Ростова.

Каркас у моста металлический, а пешеходное покрытие — деревянное. Доски на мосту прогнили, прогибаются и трещат. По словам горожан, мост не ремонтировали «лет эдак 20-30».

Местные жители сами пытались латать прогнившие доски, но это не помогает. Взрослые, понимая опасность, по мосту проходят очень аккуратно — по краю, держась за перила. Сложнее всего преодолевать это препятствие приходится мамам с колясками. А дети по этому мосту ходят в школу.

«Недавно я проходил и видел, как двое мальчишек держатся на мосту за перила и скачут. Доски под ними трещат, а им смешно — это игра у детворы такая. А на самом деле ситуация страшная. Мост аварийный, и не дай бог кто упадет в Темерничку», — рассказывает местный житель, не пожелавший сообщить свое имя.
Доски прогнили и трещат на мосту через реку Темерник в Ростове, по которому дети ходят в школу. Доски прогнили и трещат на мосту через реку Темерник в Ростове, по которому дети ходят в школу.
Доски прогнили и трещат на мосту через реку Темерник в Ростове, по которому дети ходят в школу. Доски прогнили и трещат на мосту через реку Темерник в Ростове, по которому дети ходят в школу.
Доски прогнили и трещат на мосту через реку Темерник в Ростове, по которому дети ходят в школу. Доски прогнили и трещат на мосту через реку Темерник в Ростове, по которому дети ходят в школу.
Доски прогнили и трещат на мосту через реку Темерник в Ростове, по которому дети ходят в школу. . Фото: rostovgazeta.ru
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В отделе дорожного хозяйства администрации Октябрьского района сообщили, что сейчас продолжается процедура по принятию моста в муниципальную собственность.

«У моста нет хозяина. Он возводился неустановленными лицами и не находится в реестре муниципальной собственности. Поэтому еще в прошлом году мы инициировали его передачу в муниципальную собственность», — сообщили в отделе дорожного хозяйства.

Процедура эта не быстрая. Времени для принятия моста на баланс, похоже, потребуется много.

«Нам выделили средства, и в течение месяца-двух, если все будет нормально, мы должны будем заключить муниципальный контракт на изготовление технического паспорта. Когда он будет готов, мы соберем пакет документов и передадим в казну. Казна начнет проводить свои процедуры, рассылая запросы с тем, кто будет обслуживать этот мост. И только после этого начнутся суды по процедуре», — пояснили в администрации.

Если суд признает, что мост действительно бесхозный, то казна направит в ДИЗО документы. После этого мост будет включен в реестр муниципальной собственности. И только когда будет понятно, кто примет мост на свой баланс, собственник начнет работы по его восстановлению, содержанию и благоустройству.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Белой Калитвы пожаловались Александру Бастрыкину на опасный для жизни мост.

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