«Дети скачут, доски трещат»: ростовчане жалуются на прогнивший мост через Темерник

Posted 24 сентября, 08:58
Published 24 сентября, 08:58
Modified 24 сентября, 09:00
Updated 24 сентября, 09:00
По словам ростовчан, опасный мост через реку Темерник находится на улице Природная в Октябрьском районе Ростова.
Каркас у моста металлический, а пешеходное покрытие — деревянное. Доски на мосту прогнили, прогибаются и трещат. По словам горожан, мост не ремонтировали «лет эдак 20-30».
Местные жители сами пытались латать прогнившие доски, но это не помогает. Взрослые, понимая опасность, по мосту проходят очень аккуратно — по краю, держась за перила. Сложнее всего преодолевать это препятствие приходится мамам с колясками. А дети по этому мосту ходят в школу.
«Недавно я проходил и видел, как двое мальчишек держатся на мосту за перила и скачут. Доски под ними трещат, а им смешно — это игра у детворы такая. А на самом деле ситуация страшная. Мост аварийный, и не дай бог кто упадет в Темерничку», — рассказывает местный житель, не пожелавший сообщить свое имя.
В отделе дорожного хозяйства администрации Октябрьского района сообщили, что сейчас продолжается процедура по принятию моста в муниципальную собственность.
«У моста нет хозяина. Он возводился неустановленными лицами и не находится в реестре муниципальной собственности. Поэтому еще в прошлом году мы инициировали его передачу в муниципальную собственность», — сообщили в отделе дорожного хозяйства.
Процедура эта не быстрая. Времени для принятия моста на баланс, похоже, потребуется много.
«Нам выделили средства, и в течение месяца-двух, если все будет нормально, мы должны будем заключить муниципальный контракт на изготовление технического паспорта. Когда он будет готов, мы соберем пакет документов и передадим в казну. Казна начнет проводить свои процедуры, рассылая запросы с тем, кто будет обслуживать этот мост. И только после этого начнутся суды по процедуре», — пояснили в администрации.
Если суд признает, что мост действительно бесхозный, то казна направит в ДИЗО документы. После этого мост будет включен в реестр муниципальной собственности. И только когда будет понятно, кто примет мост на свой баланс, собственник начнет работы по его восстановлению, содержанию и благоустройству.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Белой Калитвы пожаловались Александру Бастрыкину на опасный для жизни мост.