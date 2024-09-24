«Дети скачут, доски трещат»: ростовчане жалуются на прогнивший мост через Темерник

Если суд признает, что мост действительно бесхозный, то казна направит в ДИЗО документы. После этого мост будет включен в реестр муниципальной собственности. И только когда будет понятно, кто примет мост на свой баланс, собственник начнет работы по его восстановлению, содержанию и благоустройству.