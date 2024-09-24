Донские энергетики проведут тестовую плавку гололеда перед заморозками

Posted 24 сентября, 12:23
Published 24 сентября, 12:23
Modified 24 сентября, 12:25
Updated 24 сентября, 12:25
Сотрудники филиала ПАО «Россети» — МЭС Юга» начали тестовую плавку гололеда на магистральных линиях. Проверка покажет уровень работоспособности оборудования перед приближающейся зимой. Специалистам предстоит выполнить 26 плавок.
Из-за климатических особенностей Ростовской области линии электропередач регулярно подвергаются гололедообразованию. Этому способствуют влажный воздух, порывистый ветер и перепады температуры. Под тяжестью льда провода могут оборваться, что приводит к техническим неполадкам.
Для того чтобы предотвратить аварийные ситуации, энергетики кратковременно пропускают ток для нагрева тросов до температуры плавления льда.
Ранее синоптики назвали дату прихода первых заморозков в Ростовскую область.
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