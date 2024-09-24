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Posted 24 сентября, 12:23

Published 24 сентября, 12:23

Modified 24 сентября, 12:25

Updated 24 сентября, 12:25

Донские энергетики проведут тестовую плавку гололеда перед заморозками

Донские энергетики проведут тестовую плавку гололеда перед заморозками

24 сентября 2024, 12:23
Фото: «Донэнерго»
Донские энергетики проведут тестовую плавку гололеда перед заморозками
В Ростовской области энергетики готовятся к заморозкам. Специалисты проведут пробные плавки гололеда на энергообъектах, информирует портал регионального правительства.

Сотрудники филиала ПАО «Россети» — МЭС Юга» начали тестовую плавку гололеда на магистральных линиях. Проверка покажет уровень работоспособности оборудования перед приближающейся зимой. Специалистам предстоит выполнить 26 плавок.

Из-за климатических особенностей Ростовской области линии электропередач регулярно подвергаются гололедообразованию. Этому способствуют влажный воздух, порывистый ветер и перепады температуры. Под тяжестью льда провода могут оборваться, что приводит к техническим неполадкам.

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Для того чтобы предотвратить аварийные ситуации, энергетики кратковременно пропускают ток для нагрева тросов до температуры плавления льда.

Ранее синоптики назвали дату прихода первых заморозков в Ростовскую область.

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