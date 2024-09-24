Донские энергетики проведут тестовую плавку гололеда перед заморозками

Из-за климатических особенностей Ростовской области линии электропередач регулярно подвергаются гололедообразованию. Этому способствуют влажный воздух, порывистый ветер и перепады температуры. Под тяжестью льда провода могут оборваться, что приводит к техническим неполадкам.