Ефимов: С начала года в ТиНАО Москвы ввели 1,13 млн м2 жилья

Он сообщил, что с начала года было реализовано свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включающей более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысяч квадратных метров инфраструктурных объектов социального и промышленного назначения. Кроме того, с августа в ТиНАО построено более 360 тысяч квадратных метров различного типа недвижимости.