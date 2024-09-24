Ефимов: С начала года в ТиНАО Москвы ввели 1,13 млн м2 жилья

Posted 24 сентября, 14:42
Published 24 сентября, 14:42
Modified 24 сентября, 14:42
Updated 24 сентября, 14:42
Эту информацию озвучил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, пишет stroi.mos.ru.
Он сообщил, что с начала года было реализовано свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включающей более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и около 370 тысяч квадратных метров инфраструктурных объектов социального и промышленного назначения. Кроме того, с августа в ТиНАО построено более 360 тысяч квадратных метров различного типа недвижимости.
На территории ТиНАО активно возводятся разные виды зданий с применением монолитно-каркасной технологии. Фасады новых сооружений отделываются современными материалами, такими как керамический облицовочный кирпич. Входные группы проектируются с учетом сквозного доступа, а входы расположены на уровне земли.
В рамках проектов предусмотрено создание индивидуальных кладовых, помещений для колясок, а также установка систем видеонаблюдения и энергоэффективного освещения. После завершения основных строительных работ будет благоустроена прилегающая территория. Специалисты планируют размещение плоскостных парковок, детских и спортивных площадок, а также зон отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.
Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в ТиНАО строго придерживаются принципов комплексного освоения территорий. Здесь параллельно с жилыми постройками возводятся социальные объекты, развиваются транспортные сети и создаются новые рабочие места. В последние годы наблюдается активный интерес инвесторов к созданию не только крупных технопарков, промышленных и логистических комплексов, но и малых предприятий. Прилегающие к жилым комплексам территории также активно используются для этих целей.
Среди новых объектов — магазины, пекарни, аптеки, центры по оказанию медицинских услуг, салоны красоты и многое другое, что создало десятки тысяч рабочих мест для местных жителей в непосредственной близости от дома. С момента присоединения новых территорий к Москве объем инвестиций в градостроительное развитие превысил 3,7 трлн рублей, и, по прогнозам экспертов, к 2035 году он увеличится до 10 трлн рублей.