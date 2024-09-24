Голубев сообщил о последствиях падения беспилотника в Таганроге

«Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет», — сообщил губернатор.