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Posted 24 сентября, 10:55

Published 24 сентября, 10:55

Modified 24 сентября, 10:58

Updated 24 сентября, 10:58

Голубев сообщил о последствиях падения БПЛА в Таганроге

Голубев сообщил о последствиях падения беспилотника в Таганроге

24 сентября 2024, 10:55
Фото: mil.ru
Голубев сообщил о последствиях падения БПЛА в Таганроге
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Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
В Таганроге падение беспилотника привело к возгоранию на складе лесоматериалов, сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Днем 24 сентября в промзоне Таганрога начался пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата. БПЛА рухнул прямо на склад, на котором хранятся лесоматериалы. На место происшествия уже прибыли дежурно-спасательные службы, идет ликвидация огня.

«Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет», — сообщил губернатор.

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До этого три беспилотника сбили в районе Каменска-Шахтинского. Система противовоздушной обороны засекла БПЛА и успешно ликвидировала их. Обломки аппаратов упали в открытом поле.

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