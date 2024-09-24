Голубев сообщил о последствиях падения беспилотника в Таганроге

Posted 24 сентября, 10:55
Published 24 сентября, 10:55
Modified 24 сентября, 10:58
Updated 24 сентября, 10:58
Днем 24 сентября в промзоне Таганрога начался пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата. БПЛА рухнул прямо на склад, на котором хранятся лесоматериалы. На место происшествия уже прибыли дежурно-спасательные службы, идет ликвидация огня.
«Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет», — сообщил губернатор.
До этого три беспилотника сбили в районе Каменска-Шахтинского. Система противовоздушной обороны засекла БПЛА и успешно ликвидировала их. Обломки аппаратов упали в открытом поле.
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