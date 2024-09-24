Грузовой поезд в Ростовской области переехал молодого мужчину

Очевидно, машинист не мог остановить поезд раньше. Тормозной путь состава — порядка одного километра. Когда машинист увидел пешехода, оставались десятки, максимум — сотни метров. Поэтому при переходе железной дороги важно быть особенно внимательными. Лучше снять наушники, убрать телефон и другие гаджеты, лишний раз оглядеться по сторонам. Переходить пути можно только в специально установленных местах: по пешеходному мосту, тоннелю, переезду.