Грузовой поезд в Ростовской области переехал молодого мужчину

Posted 24 сентября, 08:13
Published 24 сентября, 08:13
Modified 24 сентября, 08:15
Updated 24 сентября, 08:15
Трагедия случилась 23 сентября на участке железнодорожного пути Тарасовка (Тарасовский район) — Глубокая (Каменский район). Молодой человек переходил рельсы, когда на перед ним появился состав. Отскочить в сторону парень не успел — его переехал ж/д транспорт.
Погибшим оказался 29-летний житель города Ерва Республики Коми. На месте работают правоохранители.
Очевидно, машинист не мог остановить поезд раньше. Тормозной путь состава — порядка одного километра. Когда машинист увидел пешехода, оставались десятки, максимум — сотни метров. Поэтому при переходе железной дороги важно быть особенно внимательными. Лучше снять наушники, убрать телефон и другие гаджеты, лишний раз оглядеться по сторонам. Переходить пути можно только в специально установленных местах: по пешеходному мосту, тоннелю, переезду.
Несколько дней назад пассажирский поезд стал участником происшествия на ж/д путях, переехав автомобиль в Ростовской области.