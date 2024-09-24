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Posted 24 сентября, 08:13

Published 24 сентября, 08:13

Modified 24 сентября, 08:15

Updated 24 сентября, 08:15

Парня из Республики Коми переехал грузовой поезд в Ростовской области

Грузовой поезд в Ростовской области переехал молодого мужчину

24 сентября 2024, 08:13
Фото: Unsplash
Парня из Республики Коми переехал грузовой поезд в Ростовской области
Молодой человек погиб под колесами грузового поезда в Каменском районе Ростовской области, сообщает УТ МВД по СКФО.

Трагедия случилась 23 сентября на участке железнодорожного пути Тарасовка (Тарасовский район) — Глубокая (Каменский район). Молодой человек переходил рельсы, когда на перед ним появился состав. Отскочить в сторону парень не успел — его переехал ж/д транспорт.

Погибшим оказался 29-летний житель города Ерва Республики Коми. На месте работают правоохранители.

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Очевидно, машинист не мог остановить поезд раньше. Тормозной путь состава — порядка одного километра. Когда машинист увидел пешехода, оставались десятки, максимум — сотни метров. Поэтому при переходе железной дороги важно быть особенно внимательными. Лучше снять наушники, убрать телефон и другие гаджеты, лишний раз оглядеться по сторонам. Переходить пути можно только в специально установленных местах: по пешеходному мосту, тоннелю, переезду.

Несколько дней назад пассажирский поезд стал участником происшествия на ж/д путях, переехав автомобиль в Ростовской области.

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