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Posted 24 сентября, 11:46

Published 24 сентября, 11:46

Modified 24 сентября, 11:48

Updated 24 сентября, 11:48

Губернатор Голубев ракрыл новые подробности пожара в промзоне Таганрога

Губернатор Голубев сообщил новые подробности пожара Таганрога после падения БПЛА

24 сентября 2024, 11:46
Фото: МЧС
Губернатор Голубев ракрыл новые подробности пожара в промзоне Таганрога
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Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
В Таганроге пожар после падения беспилотника охватил 200 квадратных метров, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

Около 13.30 мск 24 сентября 2024 года в Таганроге начался пожар на складе с лесоматериалами. Возгорание возникло в результате падения БПЛА. В настоящий момент огонь охватил около 200 квадратных метров территории. Пострадали как минимум четыре автомобиля и кровля некоторых зданий.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, возгорание локализовано. Пострадавших и погибших нет.

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Ранее RostovGazeta показала запись полыхающих авто, припаркованных возле склада с древесиной в Таганроге. Подробнее о возгорании в нашем материале.

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