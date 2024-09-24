Губернатор Голубев сообщил новые подробности пожара Таганрога после падения БПЛА

Около 13.30 мск 24 сентября 2024 года в Таганроге начался пожар на складе с лесоматериалами. Возгорание возникло в результате падения БПЛА. В настоящий момент огонь охватил около 200 квадратных метров территории. Пострадали как минимум четыре автомобиля и кровля некоторых зданий.