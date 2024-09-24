Костромской монастырь получил от Станислава Николаева список чудотворной иконы

В начале XXI века, когда в России наблюдался активный экономический рост, Станислав Николаев занялся развитием бизнеса в стране. Он взял на себя руководство одним из крупных машиностроительных заводов, фактически вдохнув в него новую жизнь. Кроме того, Николаев зарекомендовал себя как меценат, который активно занимается поиском и передачей ценных исторических и религиозных артефактов в различные музеи.