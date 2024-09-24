Костромской монастырь получил от Станислава Николаева список чудотворной иконы

Posted 24 сентября, 15:28
Published 24 сентября, 15:28
Modified 24 сентября, 15:28
Updated 24 сентября, 15:28
Как пишет издание newsnn.ru, эта икона представляет собой точную реплику святой реликвии, сохранившую все её иконографические особенности и размеры оригинала. Ее написали в конце XVIII века.
Церемония передачи проводилась под руководством митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта и бизнесмена Станислава Юрьевича Николаева, генерального директора компании «Трансстрой», который является меценатом и занимается благотворительной деятельностью.
Этот образ Богородицы стал четвертым зарегистрированным списком Игрицкой иконы и вторым, размеры которого строго соответствуют оригиналу.
Пока икона будет находиться в Свято-Троицкой Ипатьевской обители, однако в будущем планируется её перенести на историческое место, где долгое время находился чудотворный Игрицкий образ, — в деревню Песочное Костромского района, где разместилось Игрицкое подворье монастыря.
Станислав Николаев родился в Донецке. Он получил 2 высших образования и отслужил срочную службу в Российской армии. После этого он занял пост главы компании «Шатлыкгазстрой», и с этого началась его карьера. Позднее он стал заместителем главы объединения «Туркменнефтегазстрой». Однако предпринимательской деятельностью Николаев занялся в Москве, куда переехал в восьмидесятых годах.
В начале XXI века, когда в России наблюдался активный экономический рост, Станислав Николаев занялся развитием бизнеса в стране. Он взял на себя руководство одним из крупных машиностроительных заводов, фактически вдохнув в него новую жизнь. Кроме того, Николаев зарекомендовал себя как меценат, который активно занимается поиском и передачей ценных исторических и религиозных артефактов в различные музеи.
Возвращение иконы «Господь Вседержитель (Спас Москворецкий)», которая была утеряна в конце 20-х годов прошлого века, стало важным событием. Эта икона имеет значимое место в русской православной традиции и была передана в Исторический музей. Теперь каждый желающий сможет увидеть этот уникальный артефакт в Покровском соборе.
Два года назад Николаев передал архив писем князя Сергея Александровича в Дом-музей великой княгини Елисаветы Феодоровны в Москве.
Весной прошлого года икона «Спас Ярое око» дополнила экспозицию Исторического музея. Она представляет собой уменьшенную копию знаменитой иконы XIV века.