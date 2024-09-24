Минтранс пригрозил судами из-за состояния общественного транспорта в Ростове

Posted 24 сентября, 16:56
Published 24 сентября, 16:56
Modified 24 сентября, 16:56
Updated 24 сентября, 16:56
Сотрудники министерства организовали внеплановый рейд. Они выявили, что на маршруты №91 и №113 выходят автобусы малого класса. Но, согласно контракту между Минтрансом и перевозчиком, обслуживать маршруты должны транспортные средства среднего класса.
При этом сам контракт был заключён относительно недавно — в июле этого года. Чиновники потребовали, чтобы перевозчик исправил нарушения. Если этого не произойдёт, то Минтранс обратится в суд.
Ранее ростовчане пожаловались на отсутствие возможности уехать вечером с Центрального областного автовокзала.