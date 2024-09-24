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Posted 24 сентября, 16:56

Published 24 сентября, 16:56

Modified 24 сентября, 16:56

Updated 24 сентября, 16:56

Министерство транспорта региона нашло нарушения в работе маршрутов №91 и №113

Минтранс пригрозил судами из-за состояния общественного транспорта в Ростове

24 сентября 2024, 16:56
Фото: 1MI
Министерство транспорта региона нашло нарушения в работе маршрутов №91 и №113
Министерство транспорта региона нашло нарушения в работе маршрутов №91 и №113, пишет портал «Ростовской городской транспорт».

Сотрудники министерства организовали внеплановый рейд. Они выявили, что на маршруты №91 и №113 выходят автобусы малого класса. Но, согласно контракту между Минтрансом и перевозчиком, обслуживать маршруты должны транспортные средства среднего класса.

При этом сам контракт был заключён относительно недавно — в июле этого года. Чиновники потребовали, чтобы перевозчик исправил нарушения. Если этого не произойдёт, то Минтранс обратится в суд.

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Ранее ростовчане пожаловались на отсутствие возможности уехать вечером с Центрального областного автовокзала.

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