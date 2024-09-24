Митрополит Меркурий призвал ростовчан не сходить с ума из-за потери крестика

Posted 24 сентября, 19:51
Published 24 сентября, 19:51
Modified 24 сентября, 19:53
Updated 24 сентября, 19:53
В ходе передачи «Сугубо личное» глава донской метрополии ответил на вопрос: «Что делать, если потерял нательный крестик?» По словам Меркурия, сходить с ума не надо. Нужно, наоборот, прийти в разум.
— С чего бы я начал? Я бы сначала пошел на исповедь и исповедал этот грех, потому что потеря креста — это следствие неблагоговейного к нему отношения. Значит, человек не дорожит тем, что на нем было, — объяснил духовный наставник.
Также митрополит озвучил варианты действий в случае, когда кто-то находит чужой крестик.
— Принесите его в храм, отдайте в храм, или положите у себя около божницы. А если вы видите, что он попорчен, или не нужен вам, есть такая традиция: опустить этот крест в воду проточную, в место непопираемое и так далее. Посоветуйтесь, подойдите к священнику, — добавил глава донской метрополии.
Главное, по словам Меркурия, не выбрасывать крест, сохранить к нему доброе отношение.
Ранее митрополит Ростовский и Новочеркасский объяснил, почему священникам не стоит искать жен в интернете.