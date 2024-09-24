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Posted 24 сентября, 19:51

Published 24 сентября, 19:51

Modified 24 сентября, 19:53

Updated 24 сентября, 19:53

Не сходить с ума: Ростовский митрополит рассказал, что делать при потере креста

Митрополит Меркурий призвал ростовчан не сходить с ума из-за потери крестика

24 сентября 2024, 19:51
Фото: 1MI
Не сходить с ума: Ростовский митрополит рассказал, что делать при потере креста
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поделился, как быть, если потерял крестик. Об этом архиерей РПЦ рассказал в программе «Сугубо личное».

В ходе передачи «Сугубо личное» глава донской метрополии ответил на вопрос: «Что делать, если потерял нательный крестик?» По словам Меркурия, сходить с ума не надо. Нужно, наоборот, прийти в разум.

— С чего бы я начал? Я бы сначала пошел на исповедь и исповедал этот грех, потому что потеря креста — это следствие неблагоговейного к нему отношения. Значит, человек не дорожит тем, что на нем было, — объяснил духовный наставник.

Также митрополит озвучил варианты действий в случае, когда кто-то находит чужой крестик.

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— Принесите его в храм, отдайте в храм, или положите у себя около божницы. А если вы видите, что он попорчен, или не нужен вам, есть такая традиция: опустить этот крест в воду проточную, в место непопираемое и так далее. Посоветуйтесь, подойдите к священнику, — добавил глава донской метрополии.

Главное, по словам Меркурия, не выбрасывать крест, сохранить к нему доброе отношение.

Ранее митрополит Ростовский и Новочеркасский объяснил, почему священникам не стоит искать жен в интернете.

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