МРОТ и маткапитал увеличат в Ростовской области в 2025 году. Как изменятся выплаты?

Известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат в 2025 году до 22 440 рублей. Сейчас он составляет 19 242 рубля. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, индексация позволить увеличить зарплаты четырёх миллионов россиян.