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Posted 24 сентября, 18:18

Published 24 сентября, 18:18

Modified 24 сентября, 18:19

Updated 24 сентября, 18:19

В следующем году МРОТ проиндексируют до 22 440 рублей

МРОТ и маткапитал увеличат в Ростовской области в 2025 году. Как изменятся выплаты?

24 сентября 2024, 18:18
Фото: 1MI
В следующем году МРОТ проиндексируют до 22 440 рублей

МРОТ и материнский капитал увеличат в Ростовской области в 2025 году

В следующем году МРОТ проиндексируют до 22 440 рублей, пишет ТАСС.

Правительство России завершает подготовку бюджета на ближайшие три года. Его внесут на рассмотрение в Госдуму до 1 октября.

Известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат в 2025 году до 22 440 рублей. Сейчас он составляет 19 242 рубля. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, индексация позволить увеличить зарплаты четырёх миллионов россиян.

Увеличится и размер материнского капитала. Также предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет менее десяти тысяч рублей.

Юрист рассказал, как получить выплату в Ростове за неистраченный материнский капитал
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Ранее стало известно, кому повысят пенсии в Ростовской области с 1 октября.

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