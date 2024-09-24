МРОТ и маткапитал увеличат в Ростовской области в 2025 году. Как изменятся выплаты?

Posted 24 сентября, 18:18
Published 24 сентября, 18:18
Modified 24 сентября, 18:19
Updated 24 сентября, 18:19
Правительство России завершает подготовку бюджета на ближайшие три года. Его внесут на рассмотрение в Госдуму до 1 октября.
Известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат в 2025 году до 22 440 рублей. Сейчас он составляет 19 242 рубля. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, индексация позволить увеличить зарплаты четырёх миллионов россиян.
Увеличится и размер материнского капитала. Также предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет менее десяти тысяч рублей.