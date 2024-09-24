rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2024, 19:25

Published 24 сентября 2024, 19:25

Modified 24 сентября 2024, 19:25

Updated 24 сентября 2024, 19:25

На конференции «Агроинвестор» эксперты изучат перспективы АПК в России

На конференции «Агроинвестор» эксперты изучат перспективы АПК в России

24 сентября 2024, 19:25
27 сентября в Москве будет проходить девятнадцатая конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство», которая соберет на своей площадке ведущих экспертов и топ-менеджеров агрохолдингов для обсуждения актуальных проблем отрасли.

В центре дискуссии участников конференции будут ключевые темы развития агропромышленного комплекса, в частности, оценка текущего урожая, сценарии развития растениеводческой отрасли, перспективы выпуска и использования отечественной агротехники, а также обеспеченность сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР). Об этом информирует NewsNN.

Конференция станет важной площадкой для знакомства с современными трендами в сельскохозяйственной отрасли, в том числе агрострахованием, влиянием изменений климата на растениеводство и инвестициями в биотехнологии. Ожидается, что спикерами конференции станут представители Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие будет проходить при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.

Ежегодно в конференции участвуют до 150 представителей компаний, обрабатывающих до шести миллионов гектаров сельхозугодий, крупнейших агропроизводителей, игроков рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. Участникам предложат насыщенную деловую программу, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих специалистов отрасли, а также возможность неформального общения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика