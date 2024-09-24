На конференции «Агроинвестор» эксперты изучат перспективы АПК в России

Конференция станет важной площадкой для знакомства с современными трендами в сельскохозяйственной отрасли, в том числе агрострахованием, влиянием изменений климата на растениеводство и инвестициями в биотехнологии. Ожидается, что спикерами конференции станут представители Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие будет проходить при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.