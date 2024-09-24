На конференции «Агроинвестор» эксперты изучат перспективы АПК в России

Posted 24 сентября, 19:25
Published 24 сентября, 19:25
Modified 24 сентября, 19:25
Updated 24 сентября, 19:25
В центре дискуссии участников конференции будут ключевые темы развития агропромышленного комплекса, в частности, оценка текущего урожая, сценарии развития растениеводческой отрасли, перспективы выпуска и использования отечественной агротехники, а также обеспеченность сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР). Об этом информирует NewsNN.
Конференция станет важной площадкой для знакомства с современными трендами в сельскохозяйственной отрасли, в том числе агрострахованием, влиянием изменений климата на растениеводство и инвестициями в биотехнологии. Ожидается, что спикерами конференции станут представители Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие будет проходить при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.
Ежегодно в конференции участвуют до 150 представителей компаний, обрабатывающих до шести миллионов гектаров сельхозугодий, крупнейших агропроизводителей, игроков рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. Участникам предложат насыщенную деловую программу, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих специалистов отрасли, а также возможность неформального общения.