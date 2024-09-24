На видео попал момент падения беспилотника на склад в Таганроге

Днём 27 сентября дрон упал на территории склада с лесоматериалами в Таганроге, недалеко от Николаевского шоссе. Падение БПЛА спровоцировало пожар. Его уже сумели локализовать на площади в 200 квадратных метров. Никто не пострадал. Пламя уничтожило четыре легковые машины рядом со складом и кровлю помещения.