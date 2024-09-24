rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 13:04

Published 24 сентября, 13:04

Modified 24 сентября, 13:06

Updated 24 сентября, 13:06

Момент падения беспилотника на склад в Таганроге запечатлели камеры

На видео попал момент падения беспилотника на склад в Таганроге

24 сентября 2024, 13:04
Фото: wikimedia.org
Момент падения беспилотника на склад в Таганроге запечатлели камеры
Сюжет
Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
Пожар произошёл на складе с лесоматериалами в Таганроге после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Момент падения дрона попал на видео.

Днём 27 сентября дрон упал на территории склада с лесоматериалами в Таганроге, недалеко от Николаевского шоссе. Падение БПЛА спровоцировало пожар. Его уже сумели локализовать на площади в 200 квадратных метров. Никто не пострадал. Пламя уничтожило четыре легковые машины рядом со складом и кровлю помещения.

Покореженный металл и обугленный склад: что осталось после атаки БПЛА в Таганроге
Узнать подробнее
Видео: ТГ канал don_mash. Момент падения беспилотника на склад в Таганроге запечатлели камеры

На кадрах с камер, опубликованных Don Mash, видно падение беспилотника. За яркой огненной вспышкой следует разрастание пожара.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели. Территорию склада оцепили.

Читайте также:
Губернатор Голубев сообщил новые подробности пожара Таганрога после падения БПЛА«Сирены не было»: жителей Таганрога не предупредили об атаке БПЛАГолубев сообщил о последствиях падения беспилотника в Таганроге
#Виктория Прутковская#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Таганрог#Пожар#Спасатели#Автомобили#Василий Голубев#Возгорание#Происшествия#Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
Подпишитесь
Популярное