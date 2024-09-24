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Posted 24 сентября, 06:34

Published 24 сентября, 06:34

Modified 24 сентября, 06:37

Updated 24 сентября, 06:37

Ночная тусовка у общежития в Ростове закончилась массовой дракой

Ночная тусовка у общежития в Ростове закончилась массовой дракой

24 сентября 2024, 06:34
Фото: Unsplash
Ночная тусовка у общежития в Ростове закончилась массовой дракой
Парни устроили массовую драку под окнами жилых домов на Западном в Ростове, кадры инцидента очевидцы опубликовали в telegram.

Потасовка произошла в ночь на 24 сентября в районе Областной детской клинической больницы. По словам местных жителей, толпа ребят слушала громкую музыку до 01.00 мск. Предположительно, компания состояла из студентов, которые живут в общежитии неподалеку.

Через некоторое время молодые люди что-то не поделили. Один из них стал бросаться на второго. Остальные пытались остановить двух приятелей. Спустя минуту представление закончилось: парни покричали и разошлись.

— Эти тусы у них проходят на протяжении полугода, но ни у кого нет духа их утихомирить. Университет не хочет ими заниматься, — возмущается автор видео в telegram-канале «Ростов Главный».
Толпа устроила массовую драку во дворе ЖК в Ростове
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Видео: ТГ «Ростов Главный». Ночная тусовка у общежития в Ростове закончилась массовой дракой
— Пробовали вызывать полицию, но каждый раз при виде полиции они разбегаются, а на следующий день снова собираются и начинают по новой, — добавили другие горожане в комментариях.

Накануне толпа мужчин устроила драку во дворе ЖК в Пролетарском районе.

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