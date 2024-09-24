Ночная тусовка у общежития в Ростове закончилась массовой дракой

Posted 24 сентября, 06:34
Published 24 сентября, 06:34
Modified 24 сентября, 06:37
Updated 24 сентября, 06:37
Потасовка произошла в ночь на 24 сентября в районе Областной детской клинической больницы. По словам местных жителей, толпа ребят слушала громкую музыку до 01.00 мск. Предположительно, компания состояла из студентов, которые живут в общежитии неподалеку.
Через некоторое время молодые люди что-то не поделили. Один из них стал бросаться на второго. Остальные пытались остановить двух приятелей. Спустя минуту представление закончилось: парни покричали и разошлись.
— Эти тусы у них проходят на протяжении полугода, но ни у кого нет духа их утихомирить. Университет не хочет ими заниматься, — возмущается автор видео в telegram-канале «Ростов Главный».
— Пробовали вызывать полицию, но каждый раз при виде полиции они разбегаются, а на следующий день снова собираются и начинают по новой, — добавили другие горожане в комментариях.
Накануне толпа мужчин устроила драку во дворе ЖК в Пролетарском районе.