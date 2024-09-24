Обезображенный труп нашли рыбаки на набережной в Ростове

Posted 24 сентября 2024, 17:19
Published 24 сентября 2024, 17:19
Modified 24 сентября 2024, 17:20
Updated 24 сентября 2024, 17:20
Происшествие случилось в городе 24 сентября. Рыбаки, удившие на набережной, нашли в воде обезображенный труп человека. По словам очевидцев, тело прибило к 19 причалу.
Узнать в трупе человека удаётся с трудом. В полиции города инцидент никак не комментировали. О проверке не сообщали и следственные органы. Но сами очевидцы рассказали, что правоохранительные органы прибыли на месте происшествия после сообщений от рыбаков.
Ранее жителей Таганрога напугали манекеном, который повесили на трубу. Манекен напоминал подвешенный труп человека.