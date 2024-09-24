Очевидцы показали вблизи, что творится на складе в Таганроге после падения БПЛА

Posted 24 сентября, 11:32
Published 24 сентября, 11:32
Modified 24 сентября, 11:34
Updated 24 сентября, 11:34
Один из роликов опубликовала женщина, проезжавшая на машине по Николаевскому шоссе. Она сняла на камеру полыхающие здания: одно большое — сам склад, и маленькое — постройка без стен, но с навесом. На кадрах видно несколько очагов огня, пламя полыхает даже за пределами строений.
Со стороны склада древесины валит черный едкий дым. Его настолько много, что он окутал даже соседние улицы, распространяясь вместе с ветром все дальше.
На месте работают спасатели. Как сообщала RostovGazeta, пожарные объявили о локализации — они удерживают огонь на площади 200 квадратных метров. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
Помимо зданий, пламя уничтожило четыре легковушки. Машины были припаркованы рядом с местом падения дрона.