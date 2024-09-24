Очевидцы показали вблизи, что творится на складе в Таганроге после падения БПЛА

Один из роликов опубликовала женщина, проезжавшая на машине по Николаевскому шоссе. Она сняла на камеру полыхающие здания: одно большое — сам склад, и маленькое — постройка без стен, но с навесом. На кадрах видно несколько очагов огня, пламя полыхает даже за пределами строений.