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Posted 24 сентября, 11:32

Published 24 сентября, 11:32

Modified 24 сентября, 11:34

Updated 24 сентября, 11:34

Очевидцы показали, что происходит на складе в Таганроге после падения БПЛА

Очевидцы показали вблизи, что творится на складе в Таганроге после падения БПЛА

24 сентября 2024, 11:32
Фото: МЧС
Очевидцы показали, что происходит на складе в Таганроге после падения БПЛА
Сюжет
Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
В соцсетях появились видео с места пожара на складе древесины в Таганроге. На кадрах, снятых совсем близко к месту ЧП, видно последствия падения беспилотника.

Один из роликов опубликовала женщина, проезжавшая на машине по Николаевскому шоссе. Она сняла на камеру полыхающие здания: одно большое — сам склад, и маленькое — постройка без стен, но с навесом. На кадрах видно несколько очагов огня, пламя полыхает даже за пределами строений.

Со стороны склада древесины валит черный едкий дым. Его настолько много, что он окутал даже соседние улицы, распространяясь вместе с ветром все дальше.

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На месте работают спасатели. Как сообщала RostovGazeta, пожарные объявили о локализации — они удерживают огонь на площади 200 квадратных метров. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

Помимо зданий, пламя уничтожило четыре легковушки. Машины были припаркованы рядом с местом падения дрона.

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