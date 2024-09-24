Прокуратура потребовала от губернатора Ростовской области победить коррупцию

В 2023–2024 годах в адрес министра по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области Олега Жеухина поступило 63 представления от прокуроров. В них были требования устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Они связаны с отказом депутатов и глав администраций исполнять обязанности. Также чиновники не соблюдали запреты, установленные для противодействий коррупции.