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Posted 24 сентября, 12:40

Published 24 сентября, 12:40

Modified 24 сентября, 12:44

Updated 24 сентября, 12:44

От губернатора Голубева потребовали победить коррупцию в Ростовской области

Прокуратура потребовала от губернатора Ростовской области победить коррупцию

24 сентября 2024, 12:40
Фото: 1MI
От губернатора Голубева потребовали победить коррупцию в Ростовской области
Прокуратура Ростовской области внесла представление губернатору из-за соблюдения антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства управлением по противодействию коррупции при губернаторе региона.

В 2023–2024 годах в адрес министра по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области Олега Жеухина поступило 63 представления от прокуроров. В них были требования устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Они связаны с отказом депутатов и глав администраций исполнять обязанности. Также чиновники не соблюдали запреты, установленные для противодействий коррупции.

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Но управление так и не организовало проверки по факту нарушений. Вопрос об ответственности виновных лиц не решён.

В прокуратуре привели пример, что больше года назад направили представления, связанные с неполнотой и недостоверностью сведений о доходах и имуществе, которые предоставили депутаты в Семикаракорском и Сальском районах.

«Информация о нарушениях ещё 30 лицами антикоррупционного законодательства безотлагательно не рассмотрена, конкретные меры по их устранению своевременно не приняты», — добавили в надзорном ведомстве.

Теперь представление внесено и губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Его рассмотрение главой региона находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что бравший взятки квартирами экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдёт под суд.

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