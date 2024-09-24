Прокуратура потребовала от губернатора Ростовской области победить коррупцию

Posted 24 сентября, 12:40
Published 24 сентября, 12:40
Modified 24 сентября, 12:44
Updated 24 сентября, 12:44
Надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства управлением по противодействию коррупции при губернаторе региона.
В 2023–2024 годах в адрес министра по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области Олега Жеухина поступило 63 представления от прокуроров. В них были требования устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Они связаны с отказом депутатов и глав администраций исполнять обязанности. Также чиновники не соблюдали запреты, установленные для противодействий коррупции.
Но управление так и не организовало проверки по факту нарушений. Вопрос об ответственности виновных лиц не решён.
В прокуратуре привели пример, что больше года назад направили представления, связанные с неполнотой и недостоверностью сведений о доходах и имуществе, которые предоставили депутаты в Семикаракорском и Сальском районах.
«Информация о нарушениях ещё 30 лицами антикоррупционного законодательства безотлагательно не рассмотрена, конкретные меры по их устранению своевременно не приняты», — добавили в надзорном ведомстве.
Теперь представление внесено и губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Его рассмотрение главой региона находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что бравший взятки квартирами экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдёт под суд.