Отечественные морозильники не смогли произвести в Ростовской области

По словам бизнесмена, купить запчасти в России проблематично. Например, компрессоров нет вообще. Можно их приобрести в Белоруссии — качеством похуже и при этом дороже китайских. Пошлина на готовые морозильные лари при ввозе их из Китая гораздо меньше, чем при покупке там металла. Поэтому закупать металл, везти его в Россию и делать здесь морозильные лари обходится дороже, чем купить сразу готовый в Поднебесной.