Отечественные морозильники не смогли произвести в Ростовской области

Posted 24 сентября, 07:32
Published 24 сентября, 07:32
Modified 24 сентября, 12:43
Updated 24 сентября, 12:43
В марте 2024 года открыли завод по производству бытовой техники Kraft Technology в городе Донецке. Там изготавливают морозильные лари, но в планах у руководства начать выпуск холодильников.
Бренд принадлежит компании из Ростова ЗАО «Лебединский торговый дом», которая занимается реализацией бытовой техники (кухонная, климатическая и прочая). Ее производство налажено в Китае. В августе прошлого года директор ЗАО Юрий Лебединский заявил, что сначала сборка под новым брендом будет из китайских деталей, но позже их заменят отечественными аналогами. Когда новый завод открыли, выяснилось, что все не так-то просто. Процесс замещения — длительный из-за более высоких расценок на отечественные детали.
По словам бизнесмена, купить запчасти в России проблематично. Например, компрессоров нет вообще. Можно их приобрести в Белоруссии — качеством похуже и при этом дороже китайских. Пошлина на готовые морозильные лари при ввозе их из Китая гораздо меньше, чем при покупке там металла. Поэтому закупать металл, везти его в Россию и делать здесь морозильные лари обходится дороже, чем купить сразу готовый в Поднебесной.
Пока что о коммерческой выгоде рано говорить. В планах у Kraft Technology — выйти на полную мощность к маю 2025 года. Тогда компания сможет производить до 100 тысяч морозильных ларей ежегодно.
Ранее RostovGazeta рассказывала о годовом заработке 10 миллиардеров Ростовской области, который превысил бюджет региона. Сумма чистой прибыли превысила 69 миллиардов рублей, когда донская казна составила порядка 63 миллиардов.