Площадь покрытия сети T2 на Дону увеличилась на 11 000 квадратных километров

Posted 24 сентября, 10:43
Published 24 сентября, 10:43
Modified 24 сентября, 10:43
Updated 24 сентября, 10:43
Благодаря программе мобильная связь и высокоскоростной интернет T2 появились в 204 малых населенных пунктах региона. Второй этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 году. Ее цель — обеспечение надежного покрытия мобильной связью и скоростным 4G-интернетом территории малых населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Проект реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с компанией «Ростелеком». T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: оператор разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для ее строительства.
За время реализации проекта УЦН 2.0 площадь покрытия сети T2 в Ростовской области увеличилась более чем на 11 тысяч квадратных километров. Оператор провел работы в 39 районах, среди которых — Красносулинский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Тарасовский и другие.
Менее чем за четыре года мобильная связь и 4G-интернет T2 появились в 204 малых населенных пунктах Ростовской области. В хуторах, селах, станицах и поселках были установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G. С появлением мобильного интернета и голосовой связи сельчанам стали доступны современные телеком-услуги: видеозвонки в мессенджерах, социальные сети, сервисы портала государственных услуг, просмотр фильмов и возможности онлайн-обучения.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Наличие качественных услуг связи оказывает существенное влияние на рост уровня жизни людей, в том числе и тех, кто проживает в сельской местности. Именно поэтому участие в реализации программы по устранению цифрового неравенства является для нас одной из ключевых задач. Мы планомерно ведем работу по этому направлению, помогая обеспечивать голосовой связью и высокоскоростным интернетом все больше сельчан. Благодаря проекту УЦН 2.0 жители маленьких и отдаленных сел могут свободно пользоваться всеми цифровыми сервисами, что не только повышает качество их жизни, но и способствует росту уровня цифровизации во всем регионе».
Сергей Мордасов, вице-президент «Ростелекома» на Юге: «В этом году федеральный проект по устранению цифрового неравенства отметил свой 10-летний юбилей. За это время в рамках первого этапа мы охватили оптическим интернетом более 14 тыс. населенных пунктов по всей стране. Сейчас реализуем второй этап: совместно с нашим партнером — дочерней компанией T2 запускаем мобильную связь в удаленных селах, там, где ее развитие для коммерческих операторов нерентабельно. В общей сложности мы уже установили около 5 тыс. базовых станций по всей России и продолжаем работу. Вместе с цифровой связью в сельскую местность приходят оптическая инфраструктура, а также современные сервисы и технологии, которые способствуют дальнейшему развитию территорий».