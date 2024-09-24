Площадь покрытия сети T2 на Дону увеличилась на 11 000 квадратных километров

Благодаря программе мобильная связь и высокоскоростной интернет T2 появились в 204 малых населенных пунктах региона. Второй этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 году. Ее цель — обеспечение надежного покрытия мобильной связью и скоростным 4G-интернетом территории малых населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Проект реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с компанией «Ростелеком». T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: оператор разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для ее строительства.