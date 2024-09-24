Под Ростовом автомобиль насмерть сбил пешехода, стоявшего посреди дороги

Posted 24 сентября 2024, 07:23
Published 24 сентября 2024, 07:23
Modified 24 сентября 2024, 07:25
Updated 24 сентября 2024, 07:25
Вечером 23 сентября на автодороге между Ростовом-на-Дону и Азовом произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель Chevrolet Klan ехал по трассе, когда заметил пешехода, который стоял по центру проезжей части и не двигался. Автомобилист не успел увести транспортное средство в сторону и сбил мужчину.
В результате аварии неизвестный сразу же скончался. Его личность еще устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.
Ранее водитель сбил маленького ребенка в Ростове-на-Дону и скрылся с места происшествия. Подробнее о ДТП в материале RostovGazetа.