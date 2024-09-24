Под Ростовом автомобиль насмерть сбил пешехода, стоявшего посреди дороги

Вечером 23 сентября на автодороге между Ростовом-на-Дону и Азовом произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель Chevrolet Klan ехал по трассе, когда заметил пешехода, который стоял по центру проезжей части и не двигался. Автомобилист не успел увести транспортное средство в сторону и сбил мужчину.