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Posted 24 сентября, 07:23

Published 24 сентября, 07:23

Modified 24 сентября, 07:25

Updated 24 сентября, 07:25

Под Ростовом автомобиль насмерть сбил пешехода, стоявшего посреди дороги

Под Ростовом автомобиль насмерть сбил пешехода, стоявшего посреди дороги

24 сентября 2024, 07:23
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Под Ростовом автомобиль насмерть сбил пешехода, стоявшего посреди дороги
На трассе «Ростов-на-Дону — Азов» водитель снес пешехода, который просто стоял посреди проезжей части. Мужчина погиб на месте, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вечером 23 сентября на автодороге между Ростовом-на-Дону и Азовом произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель Chevrolet Klan ехал по трассе, когда заметил пешехода, который стоял по центру проезжей части и не двигался. Автомобилист не успел увести транспортное средство в сторону и сбил мужчину.

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В результате аварии неизвестный сразу же скончался. Его личность еще устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.

Ранее водитель сбил маленького ребенка в Ростове-на-Дону и скрылся с места происшествия. Подробнее о ДТП в материале RostovGazetа.

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