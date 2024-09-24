Под Ростовом нашли разбившийся военный самолет вместе с погибшими пилотами

О месте падения военного самолета, подбитого в ходе битвы за Ростов, поисковики узнали от местных жителей. Боевое судно потерпело крушение у старой ростовской дороги, которая проходила на границе Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов. Вдоль транспортной артерии шли самые ожесточенные бои — по ней немцы шли к донской столице. У дороги построили оборонительный рубеж с танками и рвами.