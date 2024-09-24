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Posted 24 сентября, 07:28

Published 24 сентября, 07:28

Modified 24 сентября, 07:30

Updated 24 сентября, 07:30

Разбившийся при боях за Ростов самолет Красной армии нашли с погибшим экипажем

Под Ростовом нашли разбившийся военный самолет вместе с погибшими пилотами

24 сентября 2024, 07:28
Фото: «Миус Фронт» ВК
Разбившийся при боях за Ростов самолет Красной армии нашли с погибшим экипажем

Под Ростовом нашли разбившийся самолет Красной армии с погибшим экипажем

В Ростовской области поисковики нашли самолет Красной армии, потерпевший крушение в годы Великой отечественной войны на подступах к донской столице. О находке сообщает поисковое объединение «Миус Фронт».

О месте падения военного самолета, подбитого в ходе битвы за Ростов, поисковики узнали от местных жителей. Боевое судно потерпело крушение у старой ростовской дороги, которая проходила на границе Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов. Вдоль транспортной артерии шли самые ожесточенные бои — по ней немцы шли к донской столице. У дороги построили оборонительный рубеж с танками и рвами.

По словам экспертов, пилот пытался дотянуть машину, чтобы приземлиться на своей стороне. Но самолет под обстрелом врагов рухнул, не долетев нескольких километров.

— Место падения находилось в 50 шагах у старой Ростовской дороги. Люди, проезжавшие и проходившие мимо, долгое время видели обломки самолета и не могли предположить, что среди оплавленного металла находятся останки экипажа, — поделились поисковики.

Раскопав яму глубиной в человеческий рост, специалисты обнаружили и запчасти самолета, и множество осколков человеческих костей. Размер останков — со спичечный коробок. Поисковикам приходится просеивать на степном ветру каждую горсть земли, чтобы не пропустить то, что осталось от советских солдат.

— Останки экипажа были сильно разбиты ударом о землю и последующим взрывом, и это тоже сделало работу особенно кропотливой. Иногда оплавленный металл и косточки лежат прямо друг на друге, — добавили эксперты.
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Видео: «Миус Фронт» ВК. Разбившийся при боях за Ростов самолет Красной армии нашли с погибшим экипажем

Сначала члены «Миус Фронта» решили, что перед ними — детали самолета Ил-2. Однако позже закрались сомнения — из-за одной детали, которую обнаружили при раскопках.

— Много маркировки 1941 года на деталях, также попадаются части агрегатов с пулевыми и осколочными пробоинами, — рассказали поисковики. — Некоторые находки заставляют задуматься, например: стрельная гильза от пистолета, которая находилась в кабине. Неужели раненый пилот выстрелил в себя перед столкновением с землей?

Раскопки продолжаются. Поисковикам предстоит выяснить и судьбу экипажа, и имена, и обстоятельства авиакатастрофы.

Осенью во время раскопок обнаружили опорный пункт НКВД в Ростовской области.

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