Подполковнику полиции Ростовской области вынесли приговор за разглашение гостайны

Posted 24 сентября, 10:06
Published 24 сентября, 10:06
Modified 24 сентября, 10:08
Updated 24 сентября, 10:08
Инцидент произошел в октябре 2022 года. Подполковник полиции передал записи телефонных переговоров под грифом «секретно» жителю Ростова. По версии следствия, начальник отдела знал, что у горожанина нет допуска к этим сведениям, но доверил материалы для составления справки-анализа по делу оперативного учета. Тот подготовил электронный образ справки-анализа и передал его Канюку — чтобы он распечатал и приобщил к материалам дела.
Когда о помощи специалиста, не имеющего допуска к секретным материалам, стало известно, в отношении Андрея Канюка возбудили уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».
— В результате незаконных действий Канюка секретные сведения стали известны лицу, не имеющему соответствующего допуска, — уточнили в УФСБ по Ростовской области.
Подполковника признали виновным. Ростовский областной суд назначил ему наказание в виде одного года условного срока.
Ранее RostovGazeta сообщала о пропаже секретных документов с гостайной в одном из отделов полиции в Ростовской области. Содержимое кто-то слил в интернет, после чего и началась проверка. Оказалось, что материалы особой важности потерял сотрудник МВД, он признался в этом в ходе проверки.