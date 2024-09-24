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Posted 24 сентября, 10:06

Published 24 сентября, 10:06

Modified 24 сентября, 10:08

Updated 24 сентября, 10:08

Подполковнику полиции Ростовской области вынесли приговор за разглашение гостайны

Подполковнику полиции Ростовской области вынесли приговор за разглашение гостайны

24 сентября 2024, 10:06
Фото: rostovgazeta.ru
Подполковнику полиции Ростовской области вынесли приговор за разглашение гостайны
Экс-начальник оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРО ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Ростовской области предстал перед судом в качестве фигуранта, причастного к разглашению государственной тайны. Какой приговор вынесли Андрею Канюку, сообщает региональное УФСБ

Инцидент произошел в октябре 2022 года. Подполковник полиции передал записи телефонных переговоров под грифом «секретно» жителю Ростова. По версии следствия, начальник отдела знал, что у горожанина нет допуска к этим сведениям, но доверил материалы для составления справки-анализа по делу оперативного учета. Тот подготовил электронный образ справки-анализа и передал его Канюку — чтобы он распечатал и приобщил к материалам дела.

Когда о помощи специалиста, не имеющего допуска к секретным материалам, стало известно, в отношении Андрея Канюка возбудили уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».

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— В результате незаконных действий Канюка секретные сведения стали известны лицу, не имеющему соответствующего допуска, — уточнили в УФСБ по Ростовской области.

Подполковника признали виновным. Ростовский областной суд назначил ему наказание в виде одного года условного срока.

Ранее RostovGazeta сообщала о пропаже секретных документов с гостайной в одном из отделов полиции в Ростовской области. Содержимое кто-то слил в интернет, после чего и началась проверка. Оказалось, что материалы особой важности потерял сотрудник МВД, он признался в этом в ходе проверки.

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