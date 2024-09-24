Подполковнику полиции Ростовской области вынесли приговор за разглашение гостайны

Инцидент произошел в октябре 2022 года. Подполковник полиции передал записи телефонных переговоров под грифом «секретно» жителю Ростова. По версии следствия, начальник отдела знал, что у горожанина нет допуска к этим сведениям, но доверил материалы для составления справки-анализа по делу оперативного учета. Тот подготовил электронный образ справки-анализа и передал его Канюку — чтобы он распечатал и приобщил к материалам дела.