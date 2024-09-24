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Posted 24 сентября, 19:21

Published 24 сентября, 19:21

Modified 25 сентября, 06:47

Updated 25 сентября, 06:47

Подросток-стажер подменял товары в пункте выдачи маркетплейса в Ростовской области

Подросток подменял товары в пункте выдачи маркетплейса в Ростовской области

24 сентября 2024, 19:21
Фото: 1MI
Подросток-стажер подменял товары в пункте выдачи маркетплейса в Ростовской области
Суд вынес приговор подростку, который подменял товары в пункте выдачи, проходя стажировку в Ростовской области, сообщает региональный СУ СКР.

Инцидент произошел в марте, когда 17-летний житель Новочеркасска устроился на работу в пункт выдачи маркетплейса. Пока он проходил стажировку, то заказал технику общей стоимостью более 700 тысяч рублей. Затем он заменил товары на предметы, не представляющие материальной ценности, оставив технику себе.

Когда о случившемся стало известно, в отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Вероятно, парень тут же лишился работы, став фигурантом дела.

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В ходе расследования он признал вину. Суд приговорил 17-летнего горожанина к одному году условного срока, хотя санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде шести лет колонии.

В Следкоме Ростовской области уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

В июле осудили 16-летнего парня, по вине которого погиб 6-летний ребенок. Подросток катался с маленьким племянником на отцовской машине, когда попал в жесткое ДТП. Мальчик скончался от полученных травм.

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