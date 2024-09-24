Подросток подменял товары в пункте выдачи маркетплейса в Ростовской области

Инцидент произошел в марте, когда 17-летний житель Новочеркасска устроился на работу в пункт выдачи маркетплейса. Пока он проходил стажировку, то заказал технику общей стоимостью более 700 тысяч рублей. Затем он заменил товары на предметы, не представляющие материальной ценности, оставив технику себе.