Покореженный металл и обугленный склад: что осталось после атаки БПЛА в Таганроге

Сюжет Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября

Пожар произошёл на складе с лесоматериалами в Таганроге после атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Очевидцы показали, что осталось от склада после того, как огонь был потушен.