Покореженный металл и обугленный склад: что осталось после атаки БПЛА в Таганроге

Posted 24 сентября, 12:28
Published 24 сентября, 12:28
Modified 24 сентября, 12:30
Updated 24 сентября, 12:30
Днём 24 сентября дрон атаковал склад лесоматериалов в Таганроге. Он находится поблизости с Николаевским шоссе. Из-за удара на складе произошёл пожар. К настоящему часу пламя локализовали на площади в 200 квадратных метров.
На кадрах с места событий, опубликованных Don Mash, видно, что территорию склада оцепили. Рядом видны четыре сгоревшие дотла автомобиля. Также полностью выгорела кровля склада. Поблизости, предположительно, разбросаны обломки беспилотника. На месте всё еще работают спасатели.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, никто из местных жителей не пострадал.