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Posted 24 сентября, 12:28

Published 24 сентября, 12:28

Modified 24 сентября, 12:30

Updated 24 сентября, 12:30

Последствия атаки и пожара на складе в Таганроге попали на видео

Покореженный металл и обугленный склад: что осталось после атаки БПЛА в Таганроге

24 сентября 2024, 12:28
Фото: МЧС
Последствия атаки и пожара на складе в Таганроге попали на видео
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Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
Пожар произошёл на складе с лесоматериалами в Таганроге после атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Очевидцы показали, что осталось от склада после того, как огонь был потушен.

Днём 24 сентября дрон атаковал склад лесоматериалов в Таганроге. Он находится поблизости с Николаевским шоссе. Из-за удара на складе произошёл пожар. К настоящему часу пламя локализовали на площади в 200 квадратных метров.

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Видео: ТГ don_mash. Последствия атаки и пожара на складе в Таганроге попали на видео

На кадрах с места событий, опубликованных Don Mash, видно, что территорию склада оцепили. Рядом видны четыре сгоревшие дотла автомобиля. Также полностью выгорела кровля склада. Поблизости, предположительно, разбросаны обломки беспилотника. На месте всё еще работают спасатели.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, никто из местных жителей не пострадал.

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