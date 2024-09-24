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Posted 24 сентября, 18:21

Published 24 сентября, 18:21

Modified 25 сентября, 06:47

Updated 25 сентября, 06:47

Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону

Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону

24 сентября 2024, 18:21
Фото: ГУ МВД по Ростовской области. https://61.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/55392941
Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону
В Ростове прошли очередные рейды, в том числе — по ночным клубам. О проверке правоохранителей 24 сентября сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции проверили более сотни человек, включая пятерых иностранцев. Очевидно, рейд по ночным клубам плодов не принес. Правонарушения зафиксировали только касательно автомобилистов. Инспекторы ГАИ в ходе проверки 30 авто составили три административных протокола — за тонировку. Еще два протокола были по статье о нарушении ПДД пешеходом.

Во время оперативно-профилактического мероприятия полицейские раздали листовки и рассказали, как защититься от киберпреступников.

В июне RostovGazeta сообщала о вооруженном рейде на Нахичеванском рынке. Предположительно, в тот раз правоохранители проводили мероприятия по выявлению незаконных мигрантов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Мигранты#Полиция#Правонарушения#ПДД#Автомобилисты#Пешеходы#Ночные клубы#Рейд
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