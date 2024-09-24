Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону

Posted 24 сентября, 18:21
Published 24 сентября, 18:21
Modified 25 сентября, 06:47
Updated 25 сентября, 06:47
Сотрудники полиции проверили более сотни человек, включая пятерых иностранцев. Очевидно, рейд по ночным клубам плодов не принес. Правонарушения зафиксировали только касательно автомобилистов. Инспекторы ГАИ в ходе проверки 30 авто составили три административных протокола — за тонировку. Еще два протокола были по статье о нарушении ПДД пешеходом.
Во время оперативно-профилактического мероприятия полицейские раздали листовки и рассказали, как защититься от киберпреступников.
В июне RostovGazeta сообщала о вооруженном рейде на Нахичеванском рынке. Предположительно, в тот раз правоохранители проводили мероприятия по выявлению незаконных мигрантов.