Полицейские нагрянули с рейдом в ночные клубы Ростова-на-Дону

Сотрудники полиции проверили более сотни человек, включая пятерых иностранцев. Очевидно, рейд по ночным клубам плодов не принес. Правонарушения зафиксировали только касательно автомобилистов. Инспекторы ГАИ в ходе проверки 30 авто составили три административных протокола — за тонировку. Еще два протокола были по статье о нарушении ПДД пешеходом.