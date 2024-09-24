Появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника

Posted 24 сентября, 11:00
Published 24 сентября, 11:00
Modified 24 сентября, 11:18
Updated 24 сентября, 11:18
На кадрах видно, как несколько человек забираются на крышу. По словам автора ролика, один из них — хозяин помещения. Вероятно, он пытается подняться вверх. Не исключено, что он движется к окошку в крыше, чтобы пробраться внутрь и забрать важные документы или вещи.
Рядом стоят пожарные машины и спасатели. Вся улица окутана черным едким дымом. Ветер раздувает его по всей округе.
Как сообщала RostovGazeta, пожар в промышленной зоне Таганрога начался после падения беспилотника днем 24 сентября. На место направили экстренные спецслужбы.
В ГУ МЧС по Ростовской области ситуацию пока не прокомментировали, поэтому площадь ЧП и информация о пострадавших еще неизвестны.