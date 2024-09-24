Появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника

На кадрах видно, как несколько человек забираются на крышу. По словам автора ролика, один из них — хозяин помещения. Вероятно, он пытается подняться вверх. Не исключено, что он движется к окошку в крыше, чтобы пробраться внутрь и забрать важные документы или вещи.