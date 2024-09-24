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Posted 24 сентября, 11:00

Published 24 сентября, 11:00

Modified 24 сентября, 11:18

Updated 24 сентября, 11:18

Появились кадры пожара на складе древесины в Таганроге, вспыхнувшего из-за БПЛА

Появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника

24 сентября 2024, 11:00
Фото: МЧС. Видео ЧП «Таганрог», «Осторожно, новости»
Появились кадры пожара на складе древесины в Таганроге, вспыхнувшего из-за БПЛА
Сюжет
Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
В соцсетях очевидцы публикуют видео с места крупного пожара на складе лесоматериалов, загоревшегося после падения беспилотника в Таганроге.

На кадрах видно, как несколько человек забираются на крышу. По словам автора ролика, один из них — хозяин помещения. Вероятно, он пытается подняться вверх. Не исключено, что он движется к окошку в крыше, чтобы пробраться внутрь и забрать важные документы или вещи.

Рядом стоят пожарные машины и спасатели. Вся улица окутана черным едким дымом. Ветер раздувает его по всей округе.

Беспилотник упал в Таганроге на склад с древесиной
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Как сообщала RostovGazeta, пожар в промышленной зоне Таганрога начался после падения беспилотника днем 24 сентября. На место направили экстренные спецслужбы.

В ГУ МЧС по Ростовской области ситуацию пока не прокомментировали, поэтому площадь ЧП и информация о пострадавших еще неизвестны.

Видео: МЧС. Видео ЧП «Таганрог», «Осторожно, новости». Появились кадры пожара на складе древесины в Таганроге, вспыхнувшего из-за БПЛА
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