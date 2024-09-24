«Прямо возле меня»: очевидец рассказал, как упал беспилотник в промзоне Таганрога

Posted 24 сентября, 12:05
Published 24 сентября, 12:05
Modified 24 сентября, 12:07
Updated 24 сентября, 12:07
Днём 24 сентября дрон атаковал Таганрог. Его обломки упали в районе Николаевского шоссе, на склад с древесиной. Там произошёл пожар. К настоящему часу его удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Но огонь уничтожил четыре автомобиля и кровлю склада.
Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликован видео, снятое очевидцем. Он рассказал, что беспилотник упал рядом с его машиной-эвакуатором. Сам мужчина не пострадал, как и его транспортное средство.
«Прямо возле меня. Вот мой эвакуатор стоит», — говорит очевидец.
На месте продолжают работать спасатели. Они заливают здание с древесиной водой.