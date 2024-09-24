rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 12:05

Published 24 сентября, 12:05

Modified 24 сентября, 12:07

Updated 24 сентября, 12:07

«Прямо возле меня»: очевидец рассказал, как упал беспилотник в промзоне Таганрога

«Прямо возле меня»: очевидец рассказал, как упал беспилотник в промзоне Таганрога

24 сентября 2024, 12:05
Фото: МЧС
«Прямо возле меня»: очевидец рассказал, как упал беспилотник в промзоне Таганрога

Очевидец рассказал, как упал беспилотник в промзоне Таганрога

Сюжет
Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
Обломки беспилотники упали в районе Николаевского шоссе в Таганроге, подробности атаки сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Днём 24 сентября дрон атаковал Таганрог. Его обломки упали в районе Николаевского шоссе, на склад с древесиной. Там произошёл пожар. К настоящему часу его удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Но огонь уничтожил четыре автомобиля и кровлю склада.

Беспилотник упал в Таганроге на склад с древесиной
Узнать подробнее
Видео: ТГ «Осторожно новости». «Прямо возле меня»: очевидец рассказал, как упал беспилотник в промзоне Таганрога

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликован видео, снятое очевидцем. Он рассказал, что беспилотник упал рядом с его машиной-эвакуатором. Сам мужчина не пострадал, как и его транспортное средство.

«Прямо возле меня. Вот мой эвакуатор стоит», — говорит очевидец.

На месте продолжают работать спасатели. Они заливают здание с древесиной водой.

Читайте также:
Голубев сообщил о последствиях падения беспилотника в ТаганрогеЖителя Ростова-на-Дону задержали за хранение крупной партии оружия и взрывчаткиШестичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Голубев#Последние новости Ростова на сегодня#Беспилотник упал в Таганроге на Николаевском шоссе 24 сентября
Подпишитесь
Популярное