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Posted 24 сентября, 09:12

Published 24 сентября, 09:12

Modified 24 сентября, 09:14

Updated 24 сентября, 09:14

Хулиган получил полтора года колонии за стрельбу в пивном ларьке в Ростове

Расстрелявший продавца в пивнушке в Ростове хулиган получил реальный срок

24 сентября 2024, 09:12
Фото: Unsplash
Хулиган получил полтора года колонии за стрельбу в пивном ларьке в Ростове
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор 18-летнему хулигану, который устроил стрельбу в пивном ларьке. Парень отправится в колонию общего режима на полтора года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент, из-за которого Валентин Савчук стал фигурантом уголовного дела, произошел в ночь на 9 июня рядом с Ростовским морем. Парень зашел в пивной магазин и стал угрожать пневматическим пистолетом продавцу, угрожая расправой. Сотрудник ларька успел вызвать полицию.

Когда правоохранители прибыли, молодой человек открыл стрельбу по продавцу. Он выстрелил порядка девяти раз. Мужчина получил травмы.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». В ходе судебных заседаний он признал вину и раскаялся. Фигуранту грозило до семи лет лишения свободы, но ему назначили наказание в виде полутора лет. Приговор вынес Ворошиловский районный суд Ростова в начале августа.

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Сторона защиты не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Вышестоящая инстанция оставила ее без удовлетворения.

Как сообщала RostovGazeta, в июне подобный инцидент случился и в другом пивном ларьке. Там открыл огонь 23-летний парень.

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