Расстрелявший продавца в пивнушке в Ростове хулиган получил реальный срок

Posted 24 сентября, 09:12
Published 24 сентября, 09:12
Modified 24 сентября, 09:14
Updated 24 сентября, 09:14
Инцидент, из-за которого Валентин Савчук стал фигурантом уголовного дела, произошел в ночь на 9 июня рядом с Ростовским морем. Парень зашел в пивной магазин и стал угрожать пневматическим пистолетом продавцу, угрожая расправой. Сотрудник ларька успел вызвать полицию.
Когда правоохранители прибыли, молодой человек открыл стрельбу по продавцу. Он выстрелил порядка девяти раз. Мужчина получил травмы.
В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». В ходе судебных заседаний он признал вину и раскаялся. Фигуранту грозило до семи лет лишения свободы, но ему назначили наказание в виде полутора лет. Приговор вынес Ворошиловский районный суд Ростова в начале августа.
Сторона защиты не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Вышестоящая инстанция оставила ее без удовлетворения.
Как сообщала RostovGazeta, в июне подобный инцидент случился и в другом пивном ларьке. Там открыл огонь 23-летний парень.