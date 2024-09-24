Расстрелявший продавца в пивнушке в Ростове хулиган получил реальный срок

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». В ходе судебных заседаний он признал вину и раскаялся. Фигуранту грозило до семи лет лишения свободы, но ему назначили наказание в виде полутора лет. Приговор вынес Ворошиловский районный суд Ростова в начале августа.