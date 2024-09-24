Ростовский урбанист объяснил судьбу стихийной свалки на Красноармейской

Собеседник Артемий Зайцев рассказал, что на месте пропавших мусорных контейнеров с улицы Красноармейская, 200 появилась надпись о том, что отходы теперь нужно выбрасывать по новому адресу — переулок Университетский, 64/220. Новое место, по мнению эксперта, неудобное, да и находится оно более чем в двухсот метрах от старого.