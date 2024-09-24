Ростовский урбанист объяснил судьбу стихийной свалки на Красноармейской

Posted 24 сентября, 06:05
Published 24 сентября, 06:05
Modified 24 сентября, 06:07
Updated 24 сентября, 06:07
Собеседник Артемий Зайцев рассказал, что на месте пропавших мусорных контейнеров с улицы Красноармейская, 200 появилась надпись о том, что отходы теперь нужно выбрасывать по новому адресу — переулок Университетский, 64/220. Новое место, по мнению эксперта, неудобное, да и находится оно более чем в двухсот метрах от старого.
«До сих пор непонятно, согласовано перемещение или нет. Может кто-то решил себе освободить парковку. Дело в том, что старый адрес Красноармейская, 220 до сих пор находится в „Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ростова-на-Дону“ из приложения № 5 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 29.09.2020 № 1028», — уточняет эксперт.
Не смотря на то, что коммунальщики свалку убирают, повлиять на местных жителей, по словам Артемия Зайцева, не могут даже объявления о штрафах.
«В подобной ситуации я бы устанавливал видеонаблюдение, обходил квартиры, чтобы снова не бросали. Объяснял, куда теперь выкидывать», — добавляет эксперт
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