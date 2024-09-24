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Posted 24 сентября, 06:05

Published 24 сентября, 06:05

Modified 24 сентября, 06:07

Updated 24 сентября, 06:07

Ростовский урбанист объяснил судьбу стихийной свалки на Красноармейской

Ростовский урбанист объяснил судьбу стихийной свалки на Красноармейской

24 сентября 2024, 06:05
Фото: Яндекс. Карты
Ростовский урбанист объяснил судьбу стихийной свалки на Красноармейской
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Мусорные контейнеры с улицы Красноармейская, 200 пропали еще летом, а местные жители продолжают оставлять мусор на их месте в знак протеста, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

Собеседник Артемий Зайцев рассказал, что на месте пропавших мусорных контейнеров с улицы Красноармейская, 200 появилась надпись о том, что отходы теперь нужно выбрасывать по новому адресу — переулок Университетский, 64/220. Новое место, по мнению эксперта, неудобное, да и находится оно более чем в двухсот метрах от старого.

«До сих пор непонятно, согласовано перемещение или нет. Может кто-то решил себе освободить парковку. Дело в том, что старый адрес Красноармейская, 220 до сих пор находится в „Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ростова-на-Дону“ из приложения № 5 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 29.09.2020 № 1028», — уточняет эксперт.

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Не смотря на то, что коммунальщики свалку убирают, повлиять на местных жителей, по словам Артемия Зайцева, не могут даже объявления о штрафах.

«В подобной ситуации я бы устанавливал видеонаблюдение, обходил квартиры, чтобы снова не бросали. Объяснял, куда теперь выкидывать», — добавляет эксперт

Ранее RostovGazeta писала о том, что пьяная туристка из Ростова сожгла мусор на Вечном огне в Сочи.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мусор
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