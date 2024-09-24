Рядом с рощей СКА в Ростове на месяц перекроют движение

Posted 24 сентября, 05:38
Published 24 сентября, 05:38
Modified 24 сентября, 05:40
Updated 24 сентября, 05:40
Речь идет об участке дороги на улице Чистопольской, в районе дома № 80/2 на 2-й Киргизской. Ограничения распространяются не только на машины, но и на пешеходов. В этом месте запретят и ездить, и ходить с 25 сентября. Меры действуют ровно месяц — до 25 октября.
Дорогу перекроют из-за проведения работ на газопроводе, для завершения которых, вероятно, потребуется около месяца.
Как сообщала RostovGazeta, проезд перекроют и на улице Текучева — на пересечении с 1-й Конной Армии. Ограничение введут всего на одну ночь, с 20:00 часов 27 сентября до 05:00 следующего утра. Причиной стал ремонт ж/д путей.
Ранее стало известно о запрете остановки и парковки машин в переулке Газетном. Он вступит в силу 5 октября.