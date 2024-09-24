Рядом с рощей СКА в Ростове на месяц перекроют движение

Речь идет об участке дороги на улице Чистопольской, в районе дома № 80/2 на 2-й Киргизской. Ограничения распространяются не только на машины, но и на пешеходов. В этом месте запретят и ездить, и ходить с 25 сентября. Меры действуют ровно месяц — до 25 октября.