rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 05:38

Published 24 сентября, 05:38

Modified 24 сентября, 05:40

Updated 24 сентября, 05:40

Рядом с рощей СКА в Ростове на месяц перекроют движение

Рядом с рощей СКА в Ростове на месяц перекроют движение

24 сентября 2024, 05:38
Фото: 1MI
Рядом с рощей СКА в Ростове на месяц перекроют движение
В Ростове введут ограничения движения для автомобилистов рядом с рощей СКА, сказано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке дороги на улице Чистопольской, в районе дома № 80/2 на 2-й Киргизской. Ограничения распространяются не только на машины, но и на пешеходов. В этом месте запретят и ездить, и ходить с 25 сентября. Меры действуют ровно месяц — до 25 октября.

Дорогу перекроют из-за проведения работ на газопроводе, для завершения которых, вероятно, потребуется около месяца.

В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание
Узнать подробнее

Как сообщала RostovGazeta, проезд перекроют и на улице Текучева — на пересечении с 1-й Конной Армии. Ограничение введут всего на одну ночь, с 20:00 часов 27 сентября до 05:00 следующего утра. Причиной стал ремонт ж/д путей.

Ранее стало известно о запрете остановки и парковки машин в переулке Газетном. Он вступит в силу 5 октября.

Читайте также:
Просто достал инструменты и все прикрутил: пассажир починил на ходу автобус в РостовеЧетыре старых дома в Ростове пойдут под сносЦентральные улицы Ростова на сутки оставят без воды
#Евгения Волкова#Ремонт#Парковка#Ростов#Газопровод
Подпишитесь
Популярное