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Posted 24 сентября, 08:17

Published 24 сентября, 08:17

Modified 24 сентября, 08:19

Updated 24 сентября, 08:19

В небе над Ростовом появились инверсионные следы в виде скрипичного ключа

Самолет «нарисовал» скрипичный ключ в небе над Ростовом-на-Дону. Показываем фото

24 сентября 2024, 08:17
Фото: mil.ru
В небе над Ростовом появились инверсионные следы в виде скрипичного ключа

Самолет «нарисовал» скрипичный ключ в небе над Ростовом-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону заметили инверсионный след в небе, форма которого чем-то напоминает скрипичный ключ, кадрами белых линий поделился телеграм-канал «Подслушано в Ростове-на-Дону».

Утром 24 сентября в небе над Ростовом-на-Дону появились инверсионные следы. Их заметили жители района Сельмаш. Композиция из линий и кругов по форме напоминает знак скрипичный ключ.

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В небе над Ростовом появились инверсионные следы в виде скрипичного ключаВ небе над Ростовом появились инверсионные следы в виде скрипичного ключа
В небе над Ростовом появились инверсионные следы в виде скрипичного ключа. Фото: тг канал «Это Ростов»

Жители города сообщают, что не слышали характерных для ПВО хлопков или звуков, похожих на взрывы, скорее всего, среды в небе оставили самолеты. Официальных комментарий от региональных властей или Минобороны России также не поступало.

«Это самолеты разворачиваются», — пишет пользователь.

«Так просто, но так красиво», — добавила ростовчанка.

Ранее жители Ростовской области заметили НЛО.

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