Самолет «нарисовал» скрипичный ключ в небе над Ростовом-на-Дону. Показываем фото

Posted 24 сентября, 08:17
Published 24 сентября, 08:17
Modified 24 сентября, 08:19
Updated 24 сентября, 08:19
Утром 24 сентября в небе над Ростовом-на-Дону появились инверсионные следы. Их заметили жители района Сельмаш. Композиция из линий и кругов по форме напоминает знак скрипичный ключ.
Жители города сообщают, что не слышали характерных для ПВО хлопков или звуков, похожих на взрывы, скорее всего, среды в небе оставили самолеты. Официальных комментарий от региональных властей или Минобороны России также не поступало.
«Это самолеты разворачиваются», — пишет пользователь.
«Так просто, но так красиво», — добавила ростовчанка.
Ранее жители Ростовской области заметили НЛО.