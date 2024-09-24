Шестичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область

Posted 24 сентября, 08:47
Published 24 сентября, 08:47
Modified 24 сентября, 08:49
Updated 24 сентября, 08:49
25 сентября во второй половине дня в Ростове-на-Дону начнется магнитная буря. Возмущение магнитосферы будет возрастать с 12.00 мск. Ее активность почти достигнет пяти баллов из девяти возможных. Примерно 15.00 мск интенсивность бури ожидается на уровне G1, но после этого она практически сразу же завершится. К 18.00 мск магнитное поле Земли успокоится.
Вероятность наступления сильного магнитного шторма 25 сентября ученые оценили в 10%.
Также небольшой всплеск магнитной активности произойдет ночью 26 сентября. Он продлится только три часа.
Добавим, что геомагнитная буря может вызывать проблемы со здоровьем. Метеозависимые люди могут испытывать перепады давления, недомогания, вялость, тахикардию и даже мигрень.
До этого метеорологи рассказали, что сразу две магнитные бури настигнут донской регион.