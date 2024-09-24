Шестичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область

25 сентября во второй половине дня в Ростове-на-Дону начнется магнитная буря. Возмущение магнитосферы будет возрастать с 12.00 мск. Ее активность почти достигнет пяти баллов из девяти возможных. Примерно 15.00 мск интенсивность бури ожидается на уровне G1, но после этого она практически сразу же завершится. К 18.00 мск магнитное поле Земли успокоится.