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Posted 24 сентября, 08:47

Published 24 сентября, 08:47

Modified 24 сентября, 08:49

Updated 24 сентября, 08:49

На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1

Шестичасовая магнитная буря накроет Ростовскую область

24 сентября 2024, 08:47
Фото: Unsplash
На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1
Ростов-на-Дону накроет шестичасовая геомагнитная буря уровня G1. Сведения предоставила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

25 сентября во второй половине дня в Ростове-на-Дону начнется магнитная буря. Возмущение магнитосферы будет возрастать с 12.00 мск. Ее активность почти достигнет пяти баллов из девяти возможных. Примерно 15.00 мск интенсивность бури ожидается на уровне G1, но после этого она практически сразу же завершится. К 18.00 мск магнитное поле Земли успокоится.

Вероятность наступления сильного магнитного шторма 25 сентября ученые оценили в 10%.

Также небольшой всплеск магнитной активности произойдет ночью 26 сентября. Он продлится только три часа.

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На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1
На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1. Фото: xras.ru

Добавим, что геомагнитная буря может вызывать проблемы со здоровьем. Метеозависимые люди могут испытывать перепады давления, недомогания, вялость, тахикардию и даже мигрень.

До этого метеорологи рассказали, что сразу две магнитные бури настигнут донской регион.

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