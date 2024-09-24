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Posted 24 сентября, 11:26

Published 24 сентября, 11:26

Modified 24 сентября, 11:27

Updated 24 сентября, 11:27

«Сирены не было»: жителей Таганрога не предупредили об атаке БПЛА

«Сирены не было»: жителей Таганрога не предупредили об атаке БПЛА

24 сентября 2024, 11:26
Фото: Видео ЧП Таганрог. rostovgazeta.ru
«Сирены не было»: жителей Таганрога не предупредили об атаке БПЛА

Жители Таганрога призвали власти включать сирены при атаке БПЛА

В Ростовской области начался пожар на складе с древесиной после атаки беспилотников. В соцсетях главы региона Василия Голубева жители Таганрога пожаловались на отсутствие экстренного оповещения.

Около 13.30 мск в Таганроге произошла атака БПЛА. В результате загорелся склад с лесоматериалам в промышленной зоне. Огонь охватил торговые точки, автомобили и открытые пространства. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией огня.

Жители Таганрога и региона пишут, что не слышали тревожной сирены и какого-либо звукового предупреждения об атаке беспилотника. Люди призвали власти включать оповещения в таких случаях, чтобы избежать жертв.

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«Дай Бог, чтобы все были живы и здоровы», — пишет пользователь.

Ранее появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника.

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