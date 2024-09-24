«Сирены не было»: жителей Таганрога не предупредили об атаке БПЛА

Posted 24 сентября, 11:26
Published 24 сентября, 11:26
Modified 24 сентября, 11:27
Updated 24 сентября, 11:27
Около 13.30 мск в Таганроге произошла атака БПЛА. В результате загорелся склад с лесоматериалам в промышленной зоне. Огонь охватил торговые точки, автомобили и открытые пространства. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией огня.
Жители Таганрога и региона пишут, что не слышали тревожной сирены и какого-либо звукового предупреждения об атаке беспилотника. Люди призвали власти включать оповещения в таких случаях, чтобы избежать жертв.
«Дай Бог, чтобы все были живы и здоровы», — пишет пользователь.
Ранее появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника.