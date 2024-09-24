«Сирены не было»: жителей Таганрога не предупредили об атаке БПЛА

Около 13.30 мск в Таганроге произошла атака БПЛА. В результате загорелся склад с лесоматериалам в промышленной зоне. Огонь охватил торговые точки, автомобили и открытые пространства. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией огня.