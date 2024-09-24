Спасателей и Росгвардию вызвали из-за квадрокоптера на дереве в Ростове

Posted 24 сентября, 17:51
Published 24 сентября, 17:51
Modified 24 сентября, 18:21
Updated 24 сентября, 18:21
Спасатели и сотрудники Росгвардии прибыли к многоэтажному дому на Таганрогской улице после сообщения о застрявшем на дереве квадрокоптере. Выяснилось, что устройство было детским и не представляло опасности.
Сотрудники МЧС воспользовались пожарной лестницей. На неё забрался сотрудник правоохранительного ведомства и достал устройство с дерева.
В комментариях в соцсетях ростовчане задаются вопросом, накажут ли родителей ребёнка за использование квадрокоптера. Ведь запуск беспилотных средств в регионе пока находится под запретом.
Днём 24 сентября беспилотник упал на территории склада с лесоматериалами в Таганроге, спровоцировав крупный пожар. Никто из местных жителей не пострадал.