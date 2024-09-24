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Posted 24 сентября, 17:51

Published 24 сентября, 17:51

Modified 24 сентября, 18:21

Updated 24 сентября, 18:21

Спасателей и Росгвардию вызвали из-за квадрокоптера на дереве в Ростове

Спасателей и Росгвардию вызвали из-за квадрокоптера на дереве в Ростове

24 сентября 2024, 17:51
Фото: для иллюстрации. pxhere.com
Спасателей и Росгвардию вызвали из-за квадрокоптера на дереве в Ростове
На Таганрогской улице в Ростове наряд спасателей доставал с дерева детский квадрокоптер, сообщает со ссылкой на очевидцев Telegram-канал «Это Ростов! Новости».

Спасатели и сотрудники Росгвардии прибыли к многоэтажному дому на Таганрогской улице после сообщения о застрявшем на дереве квадрокоптере. Выяснилось, что устройство было детским и не представляло опасности.

Сотрудники МЧС воспользовались пожарной лестницей. На неё забрался сотрудник правоохранительного ведомства и достал устройство с дерева.

В комментариях в соцсетях ростовчане задаются вопросом, накажут ли родителей ребёнка за использование квадрокоптера. Ведь запуск беспилотных средств в регионе пока находится под запретом.

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Днём 24 сентября беспилотник упал на территории склада с лесоматериалами в Таганроге, спровоцировав крупный пожар. Никто из местных жителей не пострадал.

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