Стало известно, сколько денег не хватает ростовчанам на покупку авто

Posted 24 сентября, 06:06
Published 24 сентября, 06:06
Modified 24 сентября, 06:24
Updated 24 сентября, 06:24
По информации на конец августа, за месяц в среднем сумма автокредитов составила порядка 1,4 миллиона рублей. Это на 40 тысяч (или на 2,5%) меньше, чем в июле. При этом Ростовская область вошла в топ-30 регионов с самыми большими кредитами на машины, заняв 17 место.
Соседняя Волгоградская область разместилась на 25 месте — с учетом прироста суммы кредитов на 3,9%, до 1,35 миллиона рублей. А вот Краснодарский край занял седьмую строчку: 1,54 миллиона рублей (на 0,9% меньше, чем в июле). В Воронежской области этот показатель остался неизменным (1,43 миллиона рублей). Субъект находится на 13-м месте из 30.
Лидерами являются Москва и область, а также Санкт-Петербург. Сумма кредитования достигает почти 2 миллионов рублей в столице 1,7 миллиона — в двух других субъектах.
Не исключено, что в Ростовской области вскоре понадобится не меньшая сумма в кредит для покупки авто. Как сообщала RostovGazeta, средняя стоимость машин сейчас составляет около 2,9 миллиона рублей, а в ближайшие месяцы ценник будет стремительно увеличиваться.