Стало известно, сколько денег не хватает ростовчанам на покупку авто

По информации на конец августа, за месяц в среднем сумма автокредитов составила порядка 1,4 миллиона рублей. Это на 40 тысяч (или на 2,5%) меньше, чем в июле. При этом Ростовская область вошла в топ-30 регионов с самыми большими кредитами на машины, заняв 17 место.