rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 06:06

Published 24 сентября, 06:06

Modified 24 сентября, 06:24

Updated 24 сентября, 06:24

Средний размер автокредита в Ростовской области сократился в августе

Стало известно, сколько денег не хватает ростовчанам на покупку авто

24 сентября 2024, 06:06
Фото: 1MI

Средний размер автокредита в Ростовской области сократился в августе

Появилась информация, сколько денег берут в кредит жители Ростова и области, чтобы купить машину. Актуальные данные предоставило национальное бюро кредитных историй.

По информации на конец августа, за месяц в среднем сумма автокредитов составила порядка 1,4 миллиона рублей. Это на 40 тысяч (или на 2,5%) меньше, чем в июле. При этом Ростовская область вошла в топ-30 регионов с самыми большими кредитами на машины, заняв 17 место.

Соседняя Волгоградская область разместилась на 25 месте — с учетом прироста суммы кредитов на 3,9%, до 1,35 миллиона рублей. А вот Краснодарский край занял седьмую строчку: 1,54 миллиона рублей (на 0,9% меньше, чем в июле). В Воронежской области этот показатель остался неизменным (1,43 миллиона рублей). Субъект находится на 13-м месте из 30.

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с шестью авто на Нагибина
Узнать подробнее

Лидерами являются Москва и область, а также Санкт-Петербург. Сумма кредитования достигает почти 2 миллионов рублей в столице 1,7 миллиона — в двух других субъектах.

Не исключено, что в Ростовской области вскоре понадобится не меньшая сумма в кредит для покупки авто. Как сообщала RostovGazeta, средняя стоимость машин сейчас составляет около 2,9 миллиона рублей, а в ближайшие месяцы ценник будет стремительно увеличиваться.

Читайте также:
Пробка сковала въезд в город после матча ФК «Ростов» и «Динамо»Водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и УниверситетскогоПоявились кадры с места ДТП, где дотла сгорел микроавтобус в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Краснодарский край#Волгоградская область#Санкт-Петербург#Автомобили#Воронежская область#Автокредиты#Кредитная история
Подпишитесь
Популярное