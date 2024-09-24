Стало известно, сколько стоят самые дорогие игроки ФК «Ростов»

На четвертом месте — Николай Комличенко, который год назад тоже мог бы похвастать ценником в 5 миллионов евро. Однако его стоимость упала до 4 миллионов евро (или 415 миллионов рублей). Пятерку самых дорогих игроков замыкает Мохаммад Мохеби. Полузащитника выкупили у иранского клуба за 600 тысяч евро. А спустя год ценник на спортсмена взлетел до 3,5 миллиона евро (более 360 миллионов рублей).