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Posted 24 сентября, 08:49

Published 24 сентября, 08:49

Modified 24 сентября, 08:51

Updated 24 сентября, 08:51

Стало известно, сколько стоят самые дорогие игроки ФК «Ростов»

Стало известно, сколько стоят самые дорогие игроки ФК «Ростов»

24 сентября 2024, 08:49
Фото: ФК «Ростов»
Стало известно, сколько стоят самые дорогие игроки ФК «Ростов»

Состав ФК «Ростов» оценили в 5,8 млрд рублей

Общая стоимость топ-5 самых дорогих футболистов «Ростова» достигает 25,5 миллиона евро (более 2,6 миллиарда рублей), в весь состав оценивается в 55,5 миллиона евро (5,8 миллиарда рублей), следует из данных сайта transfermarkt.

Самым дорогим игроком остается капитан команды Данил Глебов (8 миллионов евро, или 830 миллионов рублей). Цена на футболиста достигла этой суммы летом 2023 года и с тех пор не менялась.

Второе место досталось Максиму Осипенко (5 миллионов евро, или 520 миллионов рублей). Центральный защитник тоже не изменился в стоимости с июня 2023-го. Третью строчку с такой же стоимостью занимает Сесар Роналдо. Бразильский нападающий обошелся «желто-синим» в 2 миллиона евро, но за полгода футболист не раз отличался на поле, забивая решающие голы. За этот период его ценник увеличился вдвое — до 5 миллионов евро.

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На четвертом месте — Николай Комличенко, который год назад тоже мог бы похвастать ценником в 5 миллионов евро. Однако его стоимость упала до 4 миллионов евро (или 415 миллионов рублей). Пятерку самых дорогих игроков замыкает Мохаммад Мохеби. Полузащитника выкупили у иранского клуба за 600 тысяч евро. А спустя год ценник на спортсмена взлетел до 3,5 миллиона евро (более 360 миллионов рублей).

Пятерку самых дорогих игроков замыкает Мохаммад Мохеби.Пятерку самых дорогих игроков замыкает Мохаммад Мохеби.
Пятерку самых дорогих игроков замыкает Мохаммад Мохеби.. Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» находится на седьмом месте в РПЛ по общей стоимости игроков (55,5 миллиона евро). Лидирующие позиции заняли «Зенит» (181,1 миллиона), «Спартак» (103,3 миллиона) и «Динамо» (94,9 миллиона). Самые дешевые составы у махачкалинского «Динамо» (16,2 миллиона) и воронежского «Факела» (13,2 миллиона).

Однако качество игры зависит не только от стоимости состава. Несмотря на высокие ценники, «желто-синие» не смогли забить ни одного гола махачкалинскому «Динамо».

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#Евгения Волкова#Спорт#Ростов-на-Дону#Футбол#Трансферы
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