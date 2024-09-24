Стало известно, сколько стоят самые дорогие игроки ФК «Ростов»

Posted 24 сентября, 08:49
Published 24 сентября, 08:49
Modified 24 сентября, 08:51
Updated 24 сентября, 08:51
Самым дорогим игроком остается капитан команды Данил Глебов (8 миллионов евро, или 830 миллионов рублей). Цена на футболиста достигла этой суммы летом 2023 года и с тех пор не менялась.
Второе место досталось Максиму Осипенко (5 миллионов евро, или 520 миллионов рублей). Центральный защитник тоже не изменился в стоимости с июня 2023-го. Третью строчку с такой же стоимостью занимает Сесар Роналдо. Бразильский нападающий обошелся «желто-синим» в 2 миллиона евро, но за полгода футболист не раз отличался на поле, забивая решающие голы. За этот период его ценник увеличился вдвое — до 5 миллионов евро.
На четвертом месте — Николай Комличенко, который год назад тоже мог бы похвастать ценником в 5 миллионов евро. Однако его стоимость упала до 4 миллионов евро (или 415 миллионов рублей). Пятерку самых дорогих игроков замыкает Мохаммад Мохеби. Полузащитника выкупили у иранского клуба за 600 тысяч евро. А спустя год ценник на спортсмена взлетел до 3,5 миллиона евро (более 360 миллионов рублей).
ФК «Ростов» находится на седьмом месте в РПЛ по общей стоимости игроков (55,5 миллиона евро). Лидирующие позиции заняли «Зенит» (181,1 миллиона), «Спартак» (103,3 миллиона) и «Динамо» (94,9 миллиона). Самые дешевые составы у махачкалинского «Динамо» (16,2 миллиона) и воронежского «Факела» (13,2 миллиона).
Однако качество игры зависит не только от стоимости состава. Несмотря на высокие ценники, «желто-синие» не смогли забить ни одного гола махачкалинскому «Динамо».