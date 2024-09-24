Таксист «Яндекса» напал на пассажирку в Ростовской области и пытался ее задушить

5 июля 2024 года в Ростовской области во время обычной поездки на такси между водителем и пассажиркой возник конфликт. Таксист начал злиться, не сдержав эмоции, он остановил машину, вышел из нее. Распахнув заднюю дверь, таксист ударил девушку по голове и в грудь, а затем принялся душить её ремнем безопасности. Женщина потеряла сознание, водитель, думая, что она мертва, выкинул ее из авто и уехал. Кроме того, злоумышленник оставил себе сумку пострадавшей. Девушка осталась жива.