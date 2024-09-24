rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 08:55

Published 24 сентября, 08:55

Modified 24 сентября, 08:57

Updated 24 сентября, 08:57

В Ростовской области осудили таксиста, пытавшегося задушить пассажирку

Таксист «Яндекса» напал на пассажирку в Ростовской области и пытался ее задушить

24 сентября 2024, 08:55
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области осудили таксиста, пытавшегося задушить пассажирку
Мясниковский райсуд вынес приговор водителю такси, который пытался убить и обокрасть пассажирку в Ростовской области, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

5 июля 2024 года в Ростовской области во время обычной поездки на такси между водителем и пассажиркой возник конфликт. Таксист начал злиться, не сдержав эмоции, он остановил машину, вышел из нее. Распахнув заднюю дверь, таксист ударил девушку по голове и в грудь, а затем принялся душить её ремнем безопасности. Женщина потеряла сознание, водитель, думая, что она мертва, выкинул ее из авто и уехал. Кроме того, злоумышленник оставил себе сумку пострадавшей. Девушка осталась жива.

Следком возбудил дело из-за конфликта с цыганами в школе в Ростовской области
Узнать подробнее

На суде таксист признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Его осудили по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ и по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Преступнику дали восемь лет и шесть месяце исправительной колонии строгого режима.

Известно, что осужденный в момент совершения преступления осуществлял деятельность по перевозке пассажиров посредством аренды транспортного средства, а именно на автомобилях ООО «Яндекс. Такси».

Ранее житель Ростовской области скинул знакомую в мусоропровод.

Читайте также:
Неделя на Дону: скандал в школе обернулся уголовкой, а присяжные вынесли вердиктУ ростовчанки украли 50 тысяч в чате для поиска пропавших без вести военныхЖители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Суд#Такси#Преступление#Кража#Конфликт#Уголовное дело#Покушение на убийство#Происшествия#Водители такси
Подпишитесь
Популярное