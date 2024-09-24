Таксист «Яндекса» напал на пассажирку в Ростовской области и пытался ее задушить

Posted 24 сентября, 08:55
Published 24 сентября, 08:55
Modified 24 сентября, 08:57
Updated 24 сентября, 08:57
5 июля 2024 года в Ростовской области во время обычной поездки на такси между водителем и пассажиркой возник конфликт. Таксист начал злиться, не сдержав эмоции, он остановил машину, вышел из нее. Распахнув заднюю дверь, таксист ударил девушку по голове и в грудь, а затем принялся душить её ремнем безопасности. Женщина потеряла сознание, водитель, думая, что она мертва, выкинул ее из авто и уехал. Кроме того, злоумышленник оставил себе сумку пострадавшей. Девушка осталась жива.
На суде таксист признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Его осудили по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ и по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Преступнику дали восемь лет и шесть месяце исправительной колонии строгого режима.
Известно, что осужденный в момент совершения преступления осуществлял деятельность по перевозке пассажиров посредством аренды транспортного средства, а именно на автомобилях ООО «Яндекс. Такси».
Ранее житель Ростовской области скинул знакомую в мусоропровод.