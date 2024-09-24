В АвтоВАЗе рассекретили характеристики Lada Aura

Lada Aura будет предлагаться в трёх комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая версия (Techno) включает отделку из текстиля и экокожи, легкосплавные диски и мультимедийную систему с семидюймовым экраном. Более дорогие версии будут иметь кожаную отделку и более крупные дисплеи. Разница между версиями Aura Black и Aura Grey заключается только в цвете обивки: черном и сером соответственно. У модели Aura Grey рулевое колесо будет выполнено в двух цветах.