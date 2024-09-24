rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 08:24

Published 24 сентября, 08:24

Modified 24 сентября, 08:24

Updated 24 сентября, 08:24

В АвтоВАЗе рассекретили характеристики Lada Aura

В АвтоВАЗе рассекретили характеристики Lada Aura

24 сентября 2024, 08:24
Фото: 1MI
АвтоВАЗ рассекретил характеристики своей новой модели Lada Aura, которая создаётся на базе «Лада-Веста». Этот автомобиль будет оснащён системой обогрева для всех сидений и оборудован двигателем объёмом 1,8 литра. Lada Aura будет доступна в трёх различных комплектациях.

Информация о технических характеристиках новой модели, включая размеры кузова, уже была опубликована в брошюре, сообщает newkhakasiya.online. Длина кузова увеличилась на 24,5 сантиметра, а высота — на 9 миллиметров по сравнению с моделью «Веста».

В выпущенной производителем брошюре упоминается только о бензиновом двигателе объёмом 1,8 литра, который способен развивать мощность до 122 лошадиных сил и комплектуется автоматической коробкой передач. Среди дополнительных опций автомобиля — обогрев руля, лобового стекла и всех сидений.

Lada Aura будет предлагаться в трёх комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая версия (Techno) включает отделку из текстиля и экокожи, легкосплавные диски и мультимедийную систему с семидюймовым экраном. Более дорогие версии будут иметь кожаную отделку и более крупные дисплеи. Разница между версиями Aura Black и Aura Grey заключается только в цвете обивки: черном и сером соответственно. У модели Aura Grey рулевое колесо будет выполнено в двух цветах.

Кузов нового седана будет представлен в пяти цветах: «ледниковый», «кориандр», «серенада», «платина» и «пантера». Стоимость базовой комплектации составит от 2,6 до 2,8 миллиона рублей. Цена более дорогих комплектаций превысит три миллиона рублей.

Подпишитесь
Популярное