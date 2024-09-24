В АвтоВАЗе рассекретили характеристики Lada Aura

Posted 24 сентября, 08:24
Published 24 сентября, 08:24
Modified 24 сентября, 08:24
Updated 24 сентября, 08:24
Информация о технических характеристиках новой модели, включая размеры кузова, уже была опубликована в брошюре, сообщает newkhakasiya.online. Длина кузова увеличилась на 24,5 сантиметра, а высота — на 9 миллиметров по сравнению с моделью «Веста».
В выпущенной производителем брошюре упоминается только о бензиновом двигателе объёмом 1,8 литра, который способен развивать мощность до 122 лошадиных сил и комплектуется автоматической коробкой передач. Среди дополнительных опций автомобиля — обогрев руля, лобового стекла и всех сидений.
Lada Aura будет предлагаться в трёх комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая версия (Techno) включает отделку из текстиля и экокожи, легкосплавные диски и мультимедийную систему с семидюймовым экраном. Более дорогие версии будут иметь кожаную отделку и более крупные дисплеи. Разница между версиями Aura Black и Aura Grey заключается только в цвете обивки: черном и сером соответственно. У модели Aura Grey рулевое колесо будет выполнено в двух цветах.
Кузов нового седана будет представлен в пяти цветах: «ледниковый», «кориандр», «серенада», «платина» и «пантера». Стоимость базовой комплектации составит от 2,6 до 2,8 миллиона рублей. Цена более дорогих комплектаций превысит три миллиона рублей.